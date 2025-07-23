新北國光客運車禍 司機驚魂未定：砂石車打滑迎面撞「閃都無法閃」

新北市萬里區景美路段上午發生砂石車與滿載國光客運發生對撞事故，造成1死14傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/23 10:23

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市一輛滿載乘客的國光客運今（23）日一早行經萬里區景美路段與砂石車相撞，造成1死14傷；國光客運司機報案指稱，他眼見迎面而來的砂石車突然打滑失控朝他撞過來，「閃都無法閃」。

警方初步調查，涉嫌肇事的砂石車是由基隆開往金山途中，今天上午7點50分行經萬里區中福景美路磚廠公車站牌前，突然打滑，失控駛入對向車道，與國光客運對撞後側翻，國光客運車體受創嚴重；事故當時，客運上包括駕駛共有41人。

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國光客運面對突如其來撞擊，有3名乘客傷勢嚴重，其中1名年約40歲的男性乘客獲救時已無心跳呼吸，送醫急救至9點46分宣告傷重不治，另2名受傷送醫的乘客意識清楚；國光客運司機獲救送醫意識清楚，砂石車駕駛受困變形車內，尚有意識，消防人員設法利用破壞工具將他從車體救出。

金山警分局已針對周邊道路實施交通管制，並請基隆市警四分局支援管制往萬里方向的車流，疏導改走台二線替代道路。

新北市萬里區景美路段上午發生砂石車與滿載國光客運發生對撞事故，造成1死14傷。（記者林嘉東翻攝）

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