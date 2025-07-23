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    餿水油沿路漏害騎士「壘慘」 竹北福興東路今晨12輛機車受害

    竹北市福興東路一段路面滿是餿水油，害行經的機車騎士連環車禍「壘慘」。（網友提供）

    竹北市福興東路一段路面滿是餿水油，害行經的機車騎士連環車禍「壘慘」。（網友提供）

    2025/07/23 10:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市福興東路一段388巷前方，今天清晨約4點多，因為有餿水油潑灑到地面，害11名機車騎士連環摔倒「壘慘」，另波及1輛路旁機車，警方在上午6點多緊急放置三角錐提醒用路人留意，並調閱監視器揪出元兇，清潔隊已協助清理路面完畢。

    有民眾在網路貼文，福興東路一段388巷前方，清晨4點多有餿水油灑到地面，第一起車禍發生後，有救護車到場協助送醫，但事故現場未見立即放置三角錐警示，導致之後又發生多起車禍，質疑通報機制失靈。

    新竹縣警察局竹北分局表示，三民派出所於凌晨4點多獲報後即派員處理，但當時天色仍暗，柏油路面第一時間未看出有油漬，因此未放置三角錐。後來再次到場處理後，已於上午6點許擺設三角錐。經統計，該處路面污漬，警方共接獲4起通報，造成共11輛機車騎士摔倒，其中1輛自摔後再撞到路邊停放的1輛機車。

    新竹縣消防局表示，凌晨4點38分接獲110轉報上述車禍救護，騎士擦挫傷送醫；迄6點許再獲報該處事故，騎士自行處理未送醫。

    警方研判可能是載運餿水的車輛，在行駛過程一路洩漏，三民所已調閱沿途監視器畫面追查，找出行為人之後，依道路交通管理處罰條例相關規定處置，也會移請環保局依違反廢棄物清理法開罰。

    竹北市福興東路一段路面滿是餿水油，害行經的機車騎士連環車禍「壘慘」。（網友提供）

    竹北市福興東路一段路面滿是餿水油，害行經的機車騎士連環車禍「壘慘」。（網友提供）

    警方已調閱沿途監視器畫面追查載運餿水車輛。（網友提供）

    警方已調閱沿途監視器畫面追查載運餿水車輛。（網友提供）

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