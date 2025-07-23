女秘書偷吃人夫 還嗆原配不離婚就去妳家「好好照顧」妳小孩

台北地方法院審理後，認定張女與李女丈夫確有親密行為，已侵害配偶身分法益，判賠15萬元。全案仍可上訴。示意圖。（資料照）

2025/07/23 10:11

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名從事金融保險業的人妻，控訴丈夫與社區秘書張女發展不當關係，甚至遭小三嗆聲「不離婚就去妳家『好好照顧』妳的小孩」，導致婚姻破裂，憤而提告求償100萬元。台北地方法院審理後，認定張女與李女丈夫確有親密行為，已侵害配偶身分法益，判賠15萬元。全案仍可上訴。

判決指出，曉娜（化名）與丈夫蔡男於2016年結婚，育有2子。曉娜主張，丈夫於2023年受父親委託，擔任台北市萬華區「富都新紳社區」主任委員，因此結識當時擔任社區秘書的張女，並自同年8月起互動頻繁，發展逾越一般朋友的曖昧關係。曉娜表示，透過2人共用的雲端帳號及徵信社調查，發現他們除傳情照片外，還曾一同出遊嘉義、共赴旅館，丈夫甚至坦承與張女發生性關係。

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曉娜主張，張女明知丈夫已婚，卻仍持續親密來往，嚴重破壞婚姻關係，並在雙方尚未離婚前對她放話：「不離婚就去妳家『好好照顧』妳的小孩。」她提告請求精神賠償100萬元，雖其後與蔡男調解獲得30萬元，仍認張女應再賠償70萬元。

張女辯稱，所謂嘉義行只是「順路搭便車探親」，當晚也未與蔡男共宿，並反控曉娜對其任職公司騷擾、逼迫離職，導致她罹患憂鬱症及焦慮症，生活困頓，無力賠償高額金額。

台北地院法官審理，審酌雙方身分、經濟條件與交往情節指出，曉娜為從事金融保險業的業務人員，張女則在物業管理公司擔任社區秘書，兩人皆具大學學歷，經濟狀況一般，考量兩造地位與實際行為影響，認為張女與蔡男確有親吻、倚靠、牽手等超越社交分際之親密舉動，已構成重大不法侵害配偶身分法益。

法官指，儘管曉娜未能舉證兩人發生性行為，但從影像紀錄與出遊行程判斷，雙方互動確存在不當，並認合理的精神慰撫金應為45萬元，扣除蔡男先前調解給付的30萬元後，張女仍應賠償李女15萬元。全案仍可上訴。

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