前空軍上校參謀長辛澎生涉共諜案 更三審逆轉改判無罪

前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生（左）涉犯共諜案，高等法院高雄分院更三審逆轉改判無罪。左為不詳之中國人士。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

2025/07/23 09:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生涉嫌共諜案，被依違反國安法起訴後，歷經4次判決，有罪和無罪各半，高等法院高雄分院更三審上午宣判，又逆轉改判無罪。

橋頭地檢署指出，1998年11月，前上校參謀長辛澎生在友人安排下，前往印尼、韓國等地旅遊之際，與中共總政治部聯絡部人員趙明（化名）見面，並接受對方招待免費的旅遊食宿費用。

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辛男退伍後得知趙明有意認識軍中高階將官，於是主動邀請時任空軍防空砲兵第953旅上校旅謝嘉康（處分不起訴）共赴泰國普吉島旅遊，與趙明等人一起會面。

隔年7月，上海世界博覽會開幕，辛的民間女友人楊昀庭在趙明安排下，免費招待辛、謝（因具有軍人身分未成行，計有其配偶、父母及子女2人）家人到上海遊玩。

後來，辛男、謝等一家人，又前往馬來西亞旅遊，均由對岸人員出面接待，但謝妻回國後，認為經常出國與趙明等大陸地區人士會面似有不妥，日後就不再接受邀請出國。

橋頭地院依發展組織未遂罪，判處辛和楊女各易科刑6月，經高雄高分院上訴審和更一審均判決無罪後，更二審改處2人各徒刑半年，又被最高法院撤銷發回後，高雄高分院更三審上午宣判，認為辛、楊女罪證不足，改判無罪。

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