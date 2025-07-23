退休企業家疑遭理容院女經理仙人跳 被拍清涼照失金千萬

台北市警局外觀。（資料照）

2025/07/23 09:40

〔記者鄭景議／台北報導〕一名曾打造食品王國、身家高達數百億的資深企業家，近日傳出疑似捲入設局勒索案。據悉，該名企業家與台北市大安區一家老牌理容院的女性經理熟識，日前在一次外出過程中，女經理疑似哄騙老董開房後，要同夥闖入飯店拍清涼照勒索，最終老董以千萬元和解。不久後，該理容院突然歇業，還傳出被黑頭車圍店，引發諸多揣測。不過警方表示，至今並未接獲相關報案，也未查得有「黑頭車圍店」的報案紀錄。

據了解，這名女經理為理容院創辦人之女，外貌端莊，談吐得體，據說頗受熟客喜愛，熟悉高端客層的應對進退，在店內負責招待、營運管理多年，與不少常客建立良好關係。正因如此，她能夠迅速與這位企業家拉近距離，甚至在短時間內博得信任。

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這位高齡企業家近年已將事業重心交由下一代負責，自己則過著半退休生活。由於長期造訪該間理容院，與該店經理逐漸熟識，雙方在互動日漸密切後，女方發現其資產雄厚，疑似起了歪念。

7月初兩人共進晚餐後，相約前往大安區一家高級飯店開房間。據稱女方事先掌握該飯店房間可由外人自由進入的特性，將房號傳給共犯，在企業家衣著單薄之際闖入房內拍照，隨後以照片為要脅要求鉅額和解金。最終，企業家無奈簽下本票，支付千萬元了事。

雖然事後他曾低調聯繫警方，但疑似擔心事情曝光會影響公司聲譽，因此最後並未報案。據台北市警方回應，至今尚未受理任何與本案相關的報案。此外，有媒體指出理容院自7月5日起突然停業，並稱現場時常可見黑頭車出沒，對此警方表示，並未接獲任何「車輛圍店」或類似滋擾的報案紀錄。

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