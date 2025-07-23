台中電商倉庫藏網路博弈洗錢機房 經手賭資高達台幣80多億

警方搜索設於中市西屯區一間網路電商賣場倉庫內的洗錢機房。（警方提供）

2025/07/23 10:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊今天（23日）公布一起查緝洗錢機房案，刑大偵五隊去年底偵辦跨國網路博弈洗錢機房案，發現綽號「阿森」的36歲男子等7人，於台中市西屯區環中路旁一間網路電商蝦皮賣場的倉庫內經營洗錢機房，並透過第三方支付系統「AlfaPay」為菲律賓賭博網站代收代付賭金，總出入金額達台幣80多億元，從中賺取1.2%手續費的報酬，不法獲利近億元台幣，今年4月搜索拘捕7人，移送台中地檢署起訴。

警方於這處倉庫內查獲以綽號「阿森」男子為首的跨國網路洗錢機房，現場查扣犯罪工具行動電話101支、桌上型電腦6組、筆記型電腦1台、菲律賓SIM卡千餘片與網路卡1批贓證物，7人都坦承於該處從事菲律賓網路博弈業者的客服，以及收付賭金的犯行，訊後將「阿森」等7人移送台中地檢署偵辦，檢方依涉犯賭博、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪名提起公訴。

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為首的「阿森」坦承約自2022年1月起，在該處倉庫從事網路博弈洗錢犯行，平均每月經手約2.7億元菲律賓披索的金流，並抽取1.2%手續費，主要是透過第三方支付系統「AlfaPay」，直至遭警方查獲為止，經手賭金高達161億餘元菲律賓披索，換算台幣拿80多億元，不法獲利近億元台幣。

警方攻入洗錢水房，女員工嚇得高聲尖叫。（警方提供）

警察攻入水房，喝令在場短褲女員工不准動。（警方提供）

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