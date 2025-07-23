男子疑登谷關七雄「屋我尾山」失聯多日 警消協尋

警消22日出動空拍機搜尋失聯的洪姓男子。（民眾提供）

2025/07/23 09:09

〔記者歐素美／台中報導〕新北市一名64歲洪姓男子，本月16日獨自開車疑前往台中市和平區登山，因至21日仍未返家，其姪子向警方報案，谷關派出所調閱監視器畫面，見洪男於16日清晨往十文巷進入，研判應是前往谷關七雄「屋我尾山」登山口，昨出動空拍機搜尋未果，今天持續請求消防局協助搜尋。

7月21日下午3時11分，新北市政府警察局蘆洲分局五股分駐所接獲報案，洪男（64歲） 於7月16日駕駛轎車前往台中市和平區東卯山及屋我尾山一帶登山未歸，由於洪男手機最後接收發射台位置在上谷關63地號的基地台，立即轉由台中市谷關派出所幫忙協尋。

請繼續往下閱讀...

警方昨發現洪男車子停在麗陽附近東關路民宅旁，調閱監視器發現洪男於7月16日上午4時35分往十文巷走去，研判洪男應是前往屋我尾山登山口，員警請求谷關消防隊及台中市山難搜救協會人員協助，昨在登山口利用空拍機搜尋，但因地形限制並未發現洪男蹤跡。

據了解，洪男沒有孩子，由其姪子向警方報案，和平警分局今天表示，將持續請求消防局協助上山搜救。

警消22日出動空拍機搜尋失聯的洪姓男子。（民眾提供）

警消22日出動空拍機搜尋失聯的洪姓男子。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法