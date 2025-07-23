竹縣議員犯詐欺取財罪認罪協商返還1500萬 判緩刑3年免關

新竹縣議員何建樺犯詐欺取財罪，認罪協商並返還1500萬元，新竹地方法院判處有期徒刑1年，緩刑3年。（記者廖雪茹攝）

2025/07/23 08:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣議員何建樺與葉姓男子合作投資農地，取得葉男2400萬元現金後卻未投資而遭催討，何被催急了，轉向劉姓男子謊稱合購土地和農舍，再取得劉男1500萬元，劉事後發覺被騙，憤而提告何建樺詐欺，經檢察官提起公訴，新竹地方法院裁定進行認罪協商程序，認何建樺犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。何建樺犯罪所得1500萬元均已返還劉男。

新竹縣議會表示，此案判決緩刑免關，依法並不影響行使議員職權。

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檢警調查，何建樺現為新竹縣議員，曾於2022年3月間與葉男合作投資新竹縣8筆農地，葉男交付2400萬元現金給何建樺，作為購買土地資金所用，何建樺則交付支票1張給葉男以取得信任。但事後投資計劃並未成功，何建樺也拒絕返還2400萬元，葉催款不成後將支票提示，竟因存款不足遭退票。

檢警調查，何建樺因屢遭葉男催款，已知無力償還，基於詐欺取財的犯意，於2022年7、8月期間，向劉姓男子謊稱可合資購買葉妻的土地及農舍（但土地登記名義人均為甘姓人士），約定何建樺出資500萬元，劉男出資1500萬元。何建樺在同年11月以通訊軟體傳送林女所有的帳戶給劉男，致劉誤認林女確為地主，便匯款其中一筆500萬元資金，何以此向葉男表示這筆500萬元為清償債務。

不過，事後何建樺拒不處理購買系爭屋地事宜，劉男查證後發現系爭屋地為甘姓人士所有，而非林女，便要求何建樺返還1500萬元，何卻置之不理，其支票也因存款不足遭退票，劉男始知受騙並提告。

法官認，本案被告何建樺已認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決。法院裁定進行認罪協商程序，何建樺犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。

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