「先知稻」也失靈？ 育苗農怒告種子商二審逆轉勝

稻種泡藥成「先知稻」仍發芽不良，農民怒告種子商求償37萬，一審敗訴、二審逆轉判賠18萬，法院認稻種存瑕疵。（農糧署南區分署提供）

2025/07/23 05:56

〔記者王捷／台南報導〕張姓農民向種子商柯新樂買了台南11號稻種分三批育苗，其中第一批送拜耳公司泡藥處理，成俗稱「先知稻」，應該發展最好，但發芽不良，導致交貨失敗，他主張稻種有瑕疵，求償37萬多元，但被一審駁回，台南高分院審查專業農業分工，認為部分出芽率偏低可歸責於稻種品質，改判柯男賠償18萬多。

以目前農業分工，育苗農向種子商購買稻種後，進行浸泡、消毒、排盤與覆蓋管理，甚至有專門為稻種浸泡農藥的業者，大幅提升發芽育成秧苗，直到稻苗達插秧機器所需高度，再出售給插秧農戶。

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張就是育苗農，他2023年與插秧農簽訂契約，預計交付2萬盤秧苗，便向柯男買「台南11號」稻種，分為三批處理，第一批送農藥商浸藥，俗稱「先知稻」。

「先知稻」不是稻種名稱，而是農民對經藥劑處理過的稻種俗稱，泡過藥的稻種，種皮包覆殺菌殺蟲膜，可提高整齊發芽與初期抗病力。

另兩批則由張男自行泡藥。三批皆於同一田區依農改場標準育苗，但第一批「先知稻」與第三批出現大規模出芽不良，張男主張損失秧苗所得26萬多、1萬多工錢，及違約金10萬元，合計求償37萬多。

柯男否認稻種有瑕疵，稱是張男保存或操作不當導致失敗，一審因此駁回求償。

二審查看農藥商回函、催芽試驗與相關證詞後，認部分稻種確有出芽率偏低，稻種交付時即存在瑕疵，法院依張男通訊提及「出芽率不良45%」酌定損害，判柯男賠18萬2834元。

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