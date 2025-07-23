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    桃機白牌車攬客猖獗 已扣押55名業者動產 清查違規攬客27案

    入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

    入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2025/07/23 06:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園國際機場白牌車猖獗，桃機公司增派人員監控通報非法攬客行為，針對違規攬客，追溯自今年5月1日起清查，共有27案，其中有18案已移送警方調查、9案待查；另與行政執行署桃園分署合作，就積欠罰鍰金額前十名的「機場黃牛」大戶加以列管、並請行政執行官到場指揮執行查扣動產，目前已將積欠罰鍰的違規攬客55名業者，執行查扣動產，以遏止規避繳款。

    桃機公司表示，航警局、公路局監理站已全力依法取締違規，機場公司定期邀請民航局、航空警察局及公路局、桃園市交通局、公路局監理站、行政執行署桃園分署等相關單位研議防制作為；黃牛違規攬客嚴重影響國門形象與航廈秩序，為有效遏止，除配合航警取締，亦增派人員監控通報，並結合保全與排班計程車義工隊巡邏檢舉，以保障旅客權益。

    桃園機場排班計程車24小時全年無休，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面。另有預約接駁的租賃車，於航廈接機大廳櫃台提供旅客服務。桃機公司強調，排班計程車及租賃車皆不會在航廈內進行攬客，請旅客切勿搭乘非法白牌車，維護乘車安全與避免影響自己的行程，否則需配合警方製作筆錄。

    航警局表示，目前的配套措施包含運用監視器影像蒐證，鎖定重複違規對象，通報相關單位追查處置；結合公路總局、機場公司建立違規白牌車黑名單，加強過濾、攔查與阻絕；與民航局、交通部公路總局及航站營運單位建立常態聯繫機制，提升執法協力效率。

    另外，航警局與行政執行署桃園分署就積欠罰鍰金額前十名的「機場黃牛」大戶加以列管，各移送機關以專案方式移送桃園分署執行，行政執行官到場指揮執行查扣動產，遏止規避繳款，強化公權力執法強度。

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