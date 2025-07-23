為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白牌車違規逃逸《公路法》無罰則 航警局建議修法

    入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

    入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2025/07/23 06:18

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園國際機場白牌車違規載客現象，不僅衍生車資糾紛，更危及旅客安全，航警局則建議修法，因《公路法》對白牌車逃逸、拒絕稽查並無罰則，僅能以《道路交通管理處罰條例》裁罰1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月，而無法用罰緩較高、可罰新台幣10萬元至2500萬元的《公路法》開罰，使駕駛鋌而走險逃跑。

    有桃機排班的計程車業者認為，白牌車業者違法攬客，除搶到照規矩排班的計程車業者生意，還有安全的疑慮，甚至還有白牌車一開始佯稱「跳表收費」，抵達目的地後卻以預約接送價格收費，才會不斷引起車資糾紛。

    航警局指出，現行《公路法》針對白牌車違規經營載客的罰款數額雖高，最低新台幣10萬元、最高可達2500萬元，並吊扣車輛牌照及駕駛執照4個月，但《公路法》對於逃避、拒絕稽查取締未有處罰規定，使白牌車駕駛鋌而走險，甘冒風險衝車。

    航警局舉例，如白牌車逃避、拒絕稽查，僅能以《道路交通管理處罰條例》第60條，開罰1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月，卻無法以《公路法》開罰，因此希望《公路法》針對白牌車拒絕稽查訂定罰則，才能做到嚇阻作用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播