白牌車違規逃逸《公路法》無罰則 航警局建議修法

入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/07/23 06:18

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園國際機場白牌車違規載客現象，不僅衍生車資糾紛，更危及旅客安全，航警局則建議修法，因《公路法》對白牌車逃逸、拒絕稽查並無罰則，僅能以《道路交通管理處罰條例》裁罰1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月，而無法用罰緩較高、可罰新台幣10萬元至2500萬元的《公路法》開罰，使駕駛鋌而走險逃跑。

有桃機排班的計程車業者認為，白牌車業者違法攬客，除搶到照規矩排班的計程車業者生意，還有安全的疑慮，甚至還有白牌車一開始佯稱「跳表收費」，抵達目的地後卻以預約接送價格收費，才會不斷引起車資糾紛。

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航警局指出，現行《公路法》針對白牌車違規經營載客的罰款數額雖高，最低新台幣10萬元、最高可達2500萬元，並吊扣車輛牌照及駕駛執照4個月，但《公路法》對於逃避、拒絕稽查取締未有處罰規定，使白牌車駕駛鋌而走險，甘冒風險衝車。

航警局舉例，如白牌車逃避、拒絕稽查，僅能以《道路交通管理處罰條例》第60條，開罰1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月，卻無法以《公路法》開罰，因此希望《公路法》針對白牌車拒絕稽查訂定罰則，才能做到嚇阻作用。

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