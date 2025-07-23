5790件僅罰260件！桃機違規白牌車 狡猾分工躲警手法曝光

入境旅客搭乘桃園機場排班計程車。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/07/23 06:29

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園國際機場常見白牌車違規載客亂象，去年於桃機攬客驅離案件高達5790件，真正移送裁罰者卻僅260件，比例不到5％，白牌車業者藉分組合作提高機動性，一組於航廈內攬客，一組則是司機，攬到客後再到指定地點上車，刻意避開「現行犯」與「對價證明」，使警方抓捕難度高。

現場攬客的白牌車常衍生問題，桃園國際機場第二航廈先前才發生白牌車違規載客闖紅燈逃逸，差點撞上斑馬線上的旅客，車內乘客甚至還滾出車外受傷，類似事件層出不窮；但因白牌車常削價競爭，比一般計程車便宜300至400元，甚至還幫忙揪客到台北、桃園、新北等分攤車資，藉此吸引民眾搭乘。

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據了解，白牌車業者以通訊軟體建立群組，並採「分工合作」方式於機場大廳違法攬客，共分為兩組人馬，一組於航廈內攬客，一組則是司機在外等候，等攬客組找到客人後再開到指定的地點，讓客人上車。

根據統計，去年違規攬客引用《民用航空法》第119條之3在現場驅離的數字為5790件，引用同法條「移送裁罰」總數僅為260件，裁罰數字並不高，主因為白牌車業者分工，避開「現行犯」與「對價證明」，且機動性高增加取締難度，業者能輕易脫身，更肆無忌憚。

一名資深航警受訪表示，攬客業者一看到穿制服的航警就會馬上離開，由於需現行犯才能逮捕，雖然航警認真查緝，但在執法面有一定難度；執法需靠錄影方式蒐證，才能有證據開單，這也是為何去年度最終裁罰的比例僅佔4.49％。

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