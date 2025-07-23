偷拍女網友自慰還想外流 法官一招拖渣男5年還債

情境照

2025/07/23 05:52

〔記者王捷／台南報導〕A男與網友A女視訊時涉嫌偷拍對方自慰性影像，又在網路上po文疑似想散佈，台南地院依無故攝錄性影像及加重誹謗罪判刑6月，但法官陳欽賢認為，還好影像沒有大量在網路流傳，所以選擇宣告最長限度的5年緩刑期，其間保護管束，還要完成性平教育、240小時勞務。

A男與A女因網路遊戲認識，2023年4、5月間，兩人用LINE視訊，A男趁對方裸露自慰時擷取影像，9月就在Discord與臉書張貼諸如「某人女朋友被強姦過」等語句，影射A女私德不檢，構成名譽毀損。A男偷拍的行為構成2023年增訂的「妨害性隱私」新法，刑度高於過往妨害秘密罪，二罪行為併科6月個月刑期。

請繼續往下閱讀...

A男行為雖嚴重，而且不是第一次在網路上發言被告，但是法官認為，幸好至今沒有發生影像在網路上大量流傳的結果，如果有，A男必然要接受入監服刑的處罰，不過考量他沒有前科、年紀輕，而且在準備程序時坦承犯罪，並當庭表達悔意，雖然無法獲得A女諒解，但還是應該給A男緩刑的機會。

不過，法官對A男宣告法規定最長5年緩刑，這5年內都要接受保護管束，由觀護人監督，1年內完成2場性平教育課程，3年內提供240小時義務勞務，全案可以上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法