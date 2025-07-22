為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    NONO性侵、猥褻判2年半 高院延長限制出境、出海8月

    藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子。（資料照）

    藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子。（資料照）

    2025/07/22 23:37

    〔記者楊國文／台北報導〕藝人NONO遭控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署起訴涉犯7罪，去年11月被士林地院裁定限制出境、出海8個月。高等法院日前認為，NONO涉犯強制性交未遂罪且罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定自7月25日起，延長限制出境、出海8個月。

    NONO本名陳宣裕，被控涉犯性侵、猥褻等7罪，士林地院僅認定NONO在2021年深夜錄影結束後，以送女子回家為由，將車停在河濱公園涉犯強制性交未遂罪，判刑2年6月，其餘5女指控6罪均因犯罪嫌疑不足，判決無罪。

    士林地檢署檢察官不服判決，今年5月28日提起上訴，NONO方面不服，亦上訴高等法院。

    高等法院合議庭指出，NONO因妨害性自主案件，經士林地院去年11月將他限制出境、出海8個月，另外，今年5月另以強制性交未遂罪判2年6月，NONO雖表明不會出國，也沒有逃亡可能，因此沒有延長限制出境、出海8個月的必要性。

    但高院認為，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，當面臨重罪訴追，有可能萌生逃亡境外、脫免刑責的動機，經審酌全案卷證，NONO被控多罪，且一審判決涉強制性交未遂罪，判刑2年6月，有繼續限制其出境、出海的必要，裁定自7月25日起延長限制出境、出海8個月。可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播