NONO性侵、猥褻判2年半 高院延長限制出境、出海8月

藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、強制猥褻6名女子。（資料照）

2025/07/22 23:37

〔記者楊國文／台北報導〕藝人NONO遭控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署起訴涉犯7罪，去年11月被士林地院裁定限制出境、出海8個月。高等法院日前認為，NONO涉犯強制性交未遂罪且罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定自7月25日起，延長限制出境、出海8個月。

NONO本名陳宣裕，被控涉犯性侵、猥褻等7罪，士林地院僅認定NONO在2021年深夜錄影結束後，以送女子回家為由，將車停在河濱公園涉犯強制性交未遂罪，判刑2年6月，其餘5女指控6罪均因犯罪嫌疑不足，判決無罪。

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士林地檢署檢察官不服判決，今年5月28日提起上訴，NONO方面不服，亦上訴高等法院。

高等法院合議庭指出，NONO因妨害性自主案件，經士林地院去年11月將他限制出境、出海8個月，另外，今年5月另以強制性交未遂罪判2年6月，NONO雖表明不會出國，也沒有逃亡可能，因此沒有延長限制出境、出海8個月的必要性。

但高院認為，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，當面臨重罪訴追，有可能萌生逃亡境外、脫免刑責的動機，經審酌全案卷證，NONO被控多罪，且一審判決涉強制性交未遂罪，判刑2年6月，有繼續限制其出境、出海的必要，裁定自7月25日起延長限制出境、出海8個月。可抗告。

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