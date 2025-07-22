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    金門監獄首期電匠考照全壘打 毛有增小故事說明絕非僥倖過關

    福建更生保護會去年室內配線丙級技術士技職訓練班的證照考取率100%，董事長毛有增在第2期班開訓典禮說，這100%過關的成績絕非僥倖。（記者吳正庭攝）

    福建更生保護會去年室內配線丙級技術士技職訓練班的證照考取率100%，董事長毛有增在第2期班開訓典禮說，這100%過關的成績絕非僥倖。（記者吳正庭攝）

    2025/07/22 23:09

    〔記者吳正庭／金門報導〕福建更生保護會去年室內配線丙級技術士技職訓練班的證照考取率100%，董事長毛有增今天在第2期班開訓典禮中說了1個小故事，強調這100%過關的成績絕非僥倖，連出席的法務部長鄭銘謙都說，看見收容人選擇翻轉人生的決心和自我期許。

    毛有增說，室內配線丙級技術士證照是國家考試，考生先考學科再考術科，術科就是在電線組成的線路版進行實作，1個線路版1個考題，考試當天，考生從10個線路版抽籤。

    他說，當時金門監獄第1期5名收容人中，有1位收容人學員就是無法在規定時間內完成，即使是一直訓練，還是無法通過「第8題」的魔王題；當時就想可能取得證照的達成率只有8成，「如果80%其實也不錯」，所以和那位學員商量，是否專心其它9題，魔王題就不要準備了。

    考試那天，那位學員就是抽到魔王題，當消息傳出，大家心都涼了一半，心想大概真的不會過了，結果那位學員不但過關，而且還提早完成。

    金門監獄典獄長郭慶康告訴毛有增，最後兩個禮拜，練習用的材料電線不夠，本來依正常用量只要再補3捲，後來考慮第2期使用，1次買10捲，到了考試前竟1捲都不剩，全部都被考生練習用完了；學員因為不斷練習，取得1個好的成果，5人全部過關絕非僥倖。

    福建更生保護會與法務部矯正署金門監獄、國立金門農工再合作，第2期電匠班報名17人，並繼2023年水匠班、2024年電匠班，今年新開辦網室農作班，再為技職訓練立下里程碑。

    福建更生保護會第二期室內配線丙級技術士技職訓練班開訓，法務部長鄭銘謙（前排左五）跨海金門參加。（記者吳正庭攝）

    福建更生保護會第二期室內配線丙級技術士技職訓練班開訓，法務部長鄭銘謙（前排左五）跨海金門參加。（記者吳正庭攝）

    福建更生保護會與法務部矯正署金門監獄、國立金門農工再次合作，今年新開辦網室農作班，法務部長鄭銘謙（右一）與多位出席人士下場當「一日農夫」。（記者吳正庭攝）

    福建更生保護會與法務部矯正署金門監獄、國立金門農工再次合作，今年新開辦網室農作班，法務部長鄭銘謙（右一）與多位出席人士下場當「一日農夫」。（記者吳正庭攝）

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