司法院刑事廳副廳長陳信旗 升任金門地院院長

司法院刑事廳副廳長陳信旗調升為金門地院院長。（記者楊國文攝）

2025/07/22 21:32

〔記者楊國文／台北報導〕司法院人事審議委員會今日決議，將刑事廳副廳長陳信旗調升為金門地院院長，其刑事廳副廳長遺缺，由高等法院法官顧正德接任，將於8月底交接。

另外，司法官班第64期結業的「法官新鮮人」共81人，將分發至全國10個地院任職，以桃園地院19人居冠。

請繼續往下閱讀...

陳信旗是司法官學院第38期結業，現年52歲，台大法律系畢、台大法律研究所肄業、台北大學犯罪學研究所碩士，曾任高雄、新北地院法官、庭長、高等法院法官、司法院刑事廳副廳長等職務。

陳信旗審理刑案風格為「拼命三郎」類型，曾審理多社會矚目案件，曾承審過新北市國中、小學營養午餐弊案、竹東少女遭性侵殺害案、我國駐越南代表處一等秘書蕭裕文貪污等案；特別的是，陳妻鍾素鳳也曾任高院法官，現為司法院民事廳副廳長。

人審會亦調派，曾承辦京華城案、由北檢檢察官轉任法官的郭建鈺為彰化地院法官，郭再以新職調派為北院法官，原擔任法務部國際及兩岸司副司長的翁珮嫻，則調派為士林地院法官；桃園地院法官葉作航調任金門高分院法官，再以新職調派高等法院法官，負責審判工作。

另外，人審會亦調升多件法官原地升任庭長案，包括李明鴻升任高雄高等行政法院地方行政訴訟庭庭長；楊承翰、林修平、王筑萱升任台北地院庭長；王綽光、陳怡親、謝宜雯、黃志中升任新北地院庭長；李冠宜、趙彥強升任士林地院庭長；劉哲嘉、黃柏嘉、呂世文升任桃園地院庭長；林秋宜升任新竹地院庭長。

吳俊螢、顏淑惠、楊欣怡、吳孟潔升任台中地院庭長；柯伊伶、陳育良升任南投地院庭長；陳美利升任嘉義地院庭長；施介元、馮君傑、蕭雅毓、游育倫、陳碧玉升任台南地院庭長；詹尚晃、鄭瑋升任高雄地院庭長；張瑋珍升任橋頭地院庭長；黃顗雯、李宗濡升任屏東地院庭長；陳建欽升任台東地院庭長；李可文、黃柏憲升任花蓮地院庭長；曹庭毓升任基隆地院庭長。台南地院法官吳金芳升任金門地院庭長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法