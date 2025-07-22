艋舺大道檳榔攤虐殺案再逮2共犯 1聲押1交保

艋舺檳榔攤虐殺案，檢方今天向法院聲押簡男，諭令曾女5萬元交保。（記者劉詠韻攝）

2025/07/22 21:17

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市萬華區艋舺大道9日發生命案，19歲鄭姓少年遭虐打致死，棄屍檳榔攤2樓。警方拘提主嫌情侶檔李姓男子與許姓女子等9人，昨天（21日）再查獲27歲簡姓男子與24歲曾姓女子，兩人否認涉案，仍被依殺人等罪嫌移送台北地檢署；檢方今晚複訊後，向法院聲押簡男，諭令曾女5萬元交保。

警方調查，主嫌李男與死者鄭男平日以兄弟相稱，李男經常出入宮廟、參與陣頭活動。據查，鄭男糾纏李男女友許女，李男憤而夥同多人將鄭男誘騙到檳榔攤二樓辦公室，以球棒、拳腳毆打，鄭男當場昏迷，只留16歲黃姓少年看守，但他跑到1樓沙發睡覺。

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新北市汐止分局緝毒小組循線追查喪屍煙彈，意外發現命案現場。警方進入檳榔攤時，黃姓少年在沙發呼呼大睡，身上搜出依托咪酯煙彈，在二樓發現已經明顯死亡的鄭男，通報萬華分局，查出有9人涉案，包含5名未成年在場參與或旁觀施虐。警方比對口供與監視器畫面，認定李男、許女及其友人湯姓女子、朱姓男子與兩名少年動手毆打，成年凶嫌移送北檢偵辦，未成年凶嫌則送交少年法庭處理。

台北地院裁定李男、許女羈押禁見，湯女10萬元交保，限制住居、出境與出海。檢警根據相關口供與證據，持續擴大追查涉案者，昨天再將簡男與曾女逮捕到案，今天下午依殺人罪嫌移送台北地檢署。

北檢晚間複訊後，向法院聲押簡男，並諭令曾女5萬元交保，全案將朝殺人、傷害致死等方向偵辦。

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