豐原五口命案「李團長」丈夫、女兒遭移送 檢列證人請回

檢方今天將李女（右）的丈夫（左）朱男列為證人請回。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/07/22 20:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中豐原王姓一家5口命案震驚社會，王家五口於今天上午舉行告別式，豐原警方則於今天將羈押中李姓團購主（李團長）的丈夫，以及二女兒，依涉嫌詐欺等罪名移送台中地檢署，不過，檢方認為證據不足，或仍有證據尚待鑑識，以證人身分裁定這對父女請回。

豐原警方於本月4日分別移送張女與李女，檢方裁定張女15萬元交保，李女請回，但本月14日檢警取得新證據，包括王家刷卡記錄、王家與李女的金流、王家死者手機訊息等，認為李女涉犯詐欺、偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，另外，李女請回之後，卻新成立LINE帳戶，用新帳戶聯繫銀樓業者等證人，檢方認為有湮滅、偽造或變造證據，以及勾串共犯或證人之虞，向台中地方法院聲請羈押、禁見獲准。

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警方進一步於昨天（21日）搜索李女住家等處，傳喚李女的朱姓丈夫，以及大女兒與二女兒，其中，兩名女兒平時協助母親李女團購等工作，今天將朱男與二女兒移送台中地檢署，但中檢認為2人涉案證據尚不充分，或仍有證據尚待鑑識釐清，以證人身份將2人請回。

豐原王家五口疑因受投資黃金等詐騙而債台高築，本月2日被發現陳屍住處。張姓美容師介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家，王家嚐到甜頭而擴大投資。

李女又慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，這可能是壓垮王家的最後一根稻草。

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