艋舺大道命案再抓2共犯 承認參與行動但否認毆打

北市警萬華分局。（資料照）

2025/07/22 19:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕19歲鄭姓男子9日被追緝喪屍煙彈的員警發現遭棄屍在台北市萬華艋舺大道檳榔攤2樓。警方陸續拘提動手毆人的李姓男子及其許姓女友與涉案人等共9到案。警方再逮獲簡姓男子與曾姓女子共犯到案，但兩人均否認動手。今日移送台北地檢署偵辦。

警方調查，主嫌李男和死者、涉案者平日兄弟相稱，認定李男是團體中的領頭大哥，混跡宮廟活動當陣頭、八家將。但因李男女友年僅18歲，被19歲鄭男糾纏，醋意大發，找來同夥將他騙到檳榔攤二樓辦公室，持球棒毆擊、拳打腳踢，鄭男不支倒地昏厥，現場獨留16歲黃姓少年看守；因鄭男當下仍有反應，均以為沒事，看守者便到一樓沙發睡覺。

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新北市汐止警分局緝毒人員追查喪屍煙彈時，一路追到該處檳榔攤，進入查緝時只見黃姓少年趴在一樓大廳沙發呼呼大睡，隨後在他身上搜出依托咪酯煙彈。等到二樓查看時，才發現鄭男已經氣絕身亡，趕緊通報當地萬華警分局協助調查。

警方連夜追查，將李男、許女等8名男女帶回偵訊，再加先前逮捕的黃姓少年，全案落網共計9人，其中有5名未成年在場觀看或參與凌虐。

警方經交叉比對和隔離偵訊，勾稽比對出李男、許女和許女的26歲湯姓女友、27歲朱男、16歲少年、黃姓少年等共6人涉嫌動手，成年者移送北檢複訊，未成年者移送少年法庭審理。台北地院裁定李男、許女羈押禁見，湯女則以10萬元交保，並限制住居及出境、出海。

檢警後續調查中，根據眾多犯嫌口供，查出當天還有27歲的簡姓男子、24歲的曾姓女子等2人在場，警方在21日下午將人逮捕到案。

警訊中，兩人承認與李姓主嫌認識，當天也有前往新北市三重區的旅館門口堵人，並將鄭姓男子帶回萬華民宅二樓，但矢口否認有動手打人的行為。

警方訊後今日將2人依照殺人罪嫌送辦。目前檢警將持續釐清是否有更多人涉案。

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