楊智盛作證抖內幕 檢方：京華城案以個案送研議 柯文哲指示、親自核決

柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

2025/07/22 19:31

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚北市都發局時任都市規劃科科長楊智盛（現為總工程司）作證，楊智盛證稱，京華城的公告公展簽呈由前台北市長柯文哲柯決行，其他案子是由副市長彭振聲決行；蒞庭檢察官林俊廷於詰問後指出，京華城案就是依照柯文哲、黃景茂（前都發局長）的指示，開啟公務員原本認為不應開啟的京華城案研議程序。

楊智盛稱，曾有規劃科同仁不諒解黃景茂交代要將京案送研議，而於簽呈寫「送研議非本局意見」，被他要求調整文字；且公展簽呈剛被副秘書長李得全退文，市長室秘書就打給都發局說應曉薇的顧問吳順民在樓下等，楊向李得全報告此事，說服李簽下簽呈往上送，最終由柯文哲決行。

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蒞庭檢察官林俊廷於詰問後指出，依楊智盛的證述，都發局的意見是京華城案在訴訟程序中，120284平方公尺樓地板面積已經刪除，再研議的話，邏輯有問題，應該要等到訴訟結束；但就在應曉薇拜訪都發局後，黃景茂指示京華城案送研議，而柯文哲在便當會也有指示，可證京華城案就是依照柯文哲、黃景茂的指示，開啟公務員原本認為不應開啟的京華城案研議程序。

檢方指出，都發局內部同仁很不諒解將京案送都委會研議、還要研議是否跟京華城和解，承辦人甚至寫出「研議非本局意見」，可證送研議是長官指示。京華城於2020年3月17日向北市府陳情，是市長室交辦的案件，長官指示送研議，都發局只能朝此方向處理。

檢方認為，楊智盛證詞說明，都發局以往只有通案才送都委會研議，而民間申請的個案從無送研議的案例，京華城個案卻因長官已有指示，才會送都委會，與往例大不相同，但柯文哲仍照單全收。

林俊廷指出，依楊智盛證述，公告公展的簽呈可以往下退，未必馬上就要公告公展，京華城案的公告公展簽文過程中，副秘書長李得全退回公文，認為應依土管條例的一致性規定辦理。

但因市長室在追這件公文，市長室秘書通知局長室說吳順民在樓下等公文，楊智盛去找李得全說明，說是市長室關切，公文要往上送，李得全理解而簽下，往上送由市長柯文哲市長決行。

林說，楊智盛證稱一般公告公展的簽呈是副市長是決行，但京華城案卻是由市長柯文哲親自決行。檢方結論指出，楊的證詞證明，京華城案的公文流程異常、處理反對意見的情況異常，連決行者都異常，而全案的最終決行者就是柯文哲。

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