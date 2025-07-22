柯文哲自嘲換了7室友 應曉薇：我換了15個

柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

2025/07/22 18:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案今開庭，由於前台北市長柯文哲在庭訊尾聲表示，他被關得莫名其妙，11個月來在台北看守所已換了7名室友，稍後輪到國民黨台北市議員應曉薇發言時說「柯文哲的脾氣雖然不太好，但他有他的理想，他說換了7個室友，其實我已經換了15個室友了」。

應曉薇強調，她身為民意代表，本來就有監督市政案件的義務，如果不認真追蹤民眾的陳情案件，還配做市議員嗎？

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應曉薇說，她做了16年市議員，前都發局長黃景茂是她見過最棒的局長，每次看到黃景茂開口笑的皮鞋，她就快昏倒。

應曉薇接著說，柯文哲的脾氣雖然不太好，但他有他的理想，他說他已經換了7個室友，事實上「我已經換了15個室友」。

黃景茂則說，從今日證人楊智盛的證詞證明，在提出京華城案的公告公展簽呈之前，都發局從上到下已討論多次，共同認為已經符合形式審查的要件，才會簽辦上去，都發局多位同仁作證也證明，他並未如起訴書指控的由上到下指示將簽呈、公文趕快送上來，他在都發局都是依法處理案件，沒有圖利京華城。

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