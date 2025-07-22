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    三合院變賭場！彰化溪州爽賭「 四支刀」 警攻堅活逮21人

    彰化溪州一處三合院變成「四支刀」賭場，警方突襲攻堅逮捕21名賭客及負責人。（民眾提供）

    彰化溪州一處三合院變成「四支刀」賭場，警方突襲攻堅逮捕21名賭客及負責人。（民眾提供）

    2025/07/22 19:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉一處偏僻三合院近來陌生人頻繁進出，北斗警分局警方獲報，17日下午持搜索票突襲攻堅，當場查獲49歲王姓賭場主持人、陳姓把風人員，以及正在玩撲克牌賭博遊戲「四支刀」的19名男女賭客，查扣近6萬元賭資。警方訊後將王姓賭場主持人、陳姓把風人員依《刑法》賭博罪嫌移送地檢署偵辦，賭客依社維法均裁處罰金9千元。

    警方說，賭場藏身三合院，常有陌生人進出，引起居民注意。警方多日跟監發現，賭場專門經營「四支刀」賭博遊戲，玩法是每人發4張牌比大小，下注金額從1千元起跳，最高單局押注達3萬元，節奏快速刺激，吸引不少賭客上門。

    警方17日傍晚突襲，破門瞬間，賭客們驚慌失措，有人試圖鎖門，但被員警及時制止，現場一片混亂，有賭客連籌碼都來不及收拾，全數被警方控制。

    警方當場查獲49歲王姓賭場主持人、陳姓把風人員，以及19名40歲到60歲間的男女賭客，現場查扣撲克牌、籌碼與賭資5萬7600元。警方發現，賭場為躲避查緝，流動式經營，不定期更換地點，明顯違反《刑法》賭博罪。訊後將王、陳2人依《刑法》賭博罪移送法辦，其餘19名賭客則依《社會秩序維護法》裁處9千元罰鍰。

    警方查扣撲克牌、籌碼與賭資5萬7600元等證物。（警方提供）

    警方查扣撲克牌、籌碼與賭資5萬7600元等證物。（警方提供）

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