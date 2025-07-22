台電員工李元瀚今器捐遺愛人間 檢方相驗死因出爐

台電員工李元瀚。（取自李元瀚Threads）

2025/07/22 18:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台電嘉義區營業處36歲員工李元瀚，日前為搶修嘉縣供應電力，遭6000伏特高壓電擊重傷，經在台南柳營奇美醫院搶救多日，家屬今捐贈器官、讓李元瀚遺愛人間。檢警今天相驗結果，因受高壓電擊，死者有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併發急性腎衰竭，最終因缺氧性腦病變死亡。

檢警調查，李元瀚15日在嘉義縣義竹鄉嘉26線2.3公里處，施行高壓電工程搶修作業，因現場人員溝通未確實，誤以為電源已關，李元瀚搭乘台電高空工程車上去電桿作業，遭受電弧灼傷，當場失去意識，現場同事見狀，打119並實施心肺復甦書急救，救護人員到場，立即使用AED傻瓜電擊器搶救，經送往奇美醫院裝置葉克膜維持生命，治療後病況未改善，家屬決定捐贈器官，李元瀚在今天上午7點許宣告死亡。

請繼續往下閱讀...

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙今下午偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村、嘉檢書記官長吳國安等人，前往嘉義市立殯儀館向家屬致意，表達最深切的哀悼與關懷。

蔡宗熙代表法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝轉達對李元瀚英勇付出的肯定與敬意。蔡宗熙說，在颱風災害持續情況下，李元瀚堅守崗位，冒險搶修，為受災戶恢復電力，展現無私奉獻的精神，令人敬佩。未來家屬在相關案件程序、犯罪被害補償金申請、家庭重建與生活支持等需要，犯保協會將持續提供協助與陪伴。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左至右）、犯保嘉義分會主委林文村、書記官長吳國安等人，今向李爸爸致意。（嘉義地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法