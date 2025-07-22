京華城案又被續押! 柯文哲：我被關得莫名其妙 已換7室友

柯文哲（左二）、應曉薇（右一）今下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

2025/07/22 18:03

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚北市都發局時任都市規劃科長楊智盛作證，詰問完後，前台北市長柯文哲表示，京華城案送都委會研議後，他就沒有再管，強調是都委會依共識決做成決議，柯再指責檢察官變成網軍，他自認莫名其妙被關11個月，「我在看守所已經換了7個室友了」。

合議庭昨裁定前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月。柯文哲表示，他知道京華城案送都委會研議，但送研議之後他就沒有再管，當時正逢新冠疫情最嚴重的時期，他被羈押至今，已經換了7個室友「在台北看守所關這麼久的，很少很少」。

請繼續往下閱讀...

柯文哲到最後還補充強調，起訴書提到，在公告公展的簽呈過程中，柯文哲指示市長室秘書，打給都發局秘書說吳順民（市議員應曉薇的顧問）在市政府樓下喝咖啡，柯認為這部分可以查一查到底是誰，「我跟你保證，我連案子進度我都不知道，怎麼會去下指示？」他認為這部分要查清楚，「我要提醒檢察官，社會公平正義才是司法的目的，訴訟輸贏不是唯一目的，檢察官現在這樣子，已經變成網軍了」。

關於京華城案的決策過程，柯文哲說，京華城案是個案、不是通案，是參考都市更新案、但不是都更案，也是民眾陳情案，是由地主依都市計畫法自提細部計畫申請，這是人民的權益。

柯文哲指出，都委會是獨立機構，不是任何人可以操控，委員不是由市長指派，有一套非常複雜的遴選制度，除非像社子島開發案這種有抗爭的案子，會動用表決，其他一般案件都採共識決，長期以來都是如此運作，若有違法，從都發局基層公務員一路到副市長，怎麼會都蓋章？「我被關得莫名其妙，反正事實總是會查清楚」。

柯文哲說，至今傳喚這麼多公務員，沒有一個認為京華城案程序違法，京華城案並不是2020年才第一次提出陳情，之前的都發局長林洲民、副市長林欽榮任內都遇過，不是換了副市長才陳情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法