「誤轉帳」詐騙再現！ 小心淪為人頭戶

34歲駱姓男子險些成為人頭戶。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/22 19:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕34歲駱姓男子，接獲自稱投資基金會的電話，誆說有筆資金誤傳至他帳戶，請他幫忙轉匯回來。駱男依對方說詞到銀行辦理，被機警的行員和警方發現有異，才未陷入詐欺集團陷阱淪為人頭戶，駱男並將對方「誤」匯入的款項交由銀行暫時託管。

北市警大同分局大理街派出所派出所日前接獲轄區富邦銀行行員來電通報，指稱有民臨櫃提領87000元，但匯入不明帳戶，且說詞有異，希望警方立即前往協助確認。

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警方獲報後立即派遣員警陳弘恩趕赴現場，經了解為駱男是接獲某投資基金會電話通知，告知因會員錯誤匯款至駱的銀行帳戶，要求他將款項匯回。

警方告知駱男此種「誤轉帳」詐騙手法相當常見，詐騙集團先透過非法手段取得民眾個資，再將非法款項匯入當事人帳戶，並謊稱「誤轉帳款」，要求當事人將款項退還；民眾一旦信以為真將款項匯出，該帳戶恐成為人頭帳戶，麻煩因而上身。經

警方耐心説明相關詐騙手法案例後，駱男始決定取消匯回該筆現金，並將該筆金額交由銀行作成紀錄和協助處理。

萬華分局表示，民眾若發現自己帳戶有不明金流異動，應第一時間聯繫銀行請求協助處理。切勿輕信來電或簡訊而辦理提、匯款或轉帳，進而誤觸詐騙陷阱。若有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或報警處理，以確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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