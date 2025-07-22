蘇澳透天厝大火釀2屍3命 起火點疑在1樓停業快炒店

蘇澳鎮蘇濱路透天厝大火，造成印尼移工與懷孕妻罹難，起火點疑在1樓停業快炒店。（圖由宜縣消防局提供）

2025/07/22 17:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路1棟3層樓透天厝民宅，今天（22日）下午發生大火，35歲印尼籍移工與懷孕7個月的同鄉妻子命喪火窟，釀成2屍3命悲劇。消防局研判停放電動機車的1樓是起火點，明天（23日）將啟動第2次勘查，釐清起火原因。

失火的透天厝，1樓是停業的快炒店，平時沒有住人，2、3樓租給移工當宿舍，火災發生時，2樓房客菲律賓籍1對男女在外工作逃過一劫，住在3樓的印尼籍移工是對夫妻，男方2018年來台工作，是合法移工，在宜蘭縣一家水泥廠當作業員，女方懷孕7個月，留在台灣待產。

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透天厝起火當下，宜縣消防局獲報有人孕婦在屋內，消防人員到場時，1樓全面燃燒，2、3樓冒出火舌與濃煙，撲滅火勢後進入搜查，發現孕婦倒在2、3樓樓梯間，她的丈夫困在3樓廁所，被尋獲時均已失去生命徵象，由救護車送醫，到院前明顯死亡，轉送太平間等候檢察官相驗。

消防人員火調人員下午勘驗火場，研判起火點在1樓，失火後濃煙往上飄散，印尼籍夫妻檔可能逃生不及而罹難。1樓有停放3輛電動機車與電動機車電池，是否與起火有所關聯？火調人員明天將2度勘查採證深入調查。

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