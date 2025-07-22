淡北道路施工挖破欣芝瓦斯管釀災 一查竟無管線圖資

新北淡北道路工程今因不慎挖破瓦斯管線，致施工現場起火燃燒。（擷取自議員鄭宇恩臉書）

2025/07/22 17:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡北道路工程今（22日）發生施工事故，工人開挖時疑似不慎挖破瓦斯管線，造成工地竄出大火伴隨濃濃白煙，嚇壞路過人車。對此，新北市新建工程處表示，廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破欣芝瓦斯公司用戶接管，瓦斯公司已派員處理並關閉氣閥，經過搶修，目前已完成修復，查閱歷次協調會均沒有該管線圖資，後續將要求各管線單位清查所屬管線。

市議員鄭宇恩指出，經向淡北工務所確認確是挖破瓦斯管線所致。至於施工單位是否未能掌握地下管線圖資，或管線本身未被列入圖資、管線探測作業是否確實，相關單位應盡速檢討。另外，淡北道路對淡水人至關重要，安全管理更不可掉以輕心，工程進度與安全缺一不可，任何一次疏失都可能釀成無法挽回的悲劇，盼市府及相關單位審慎以對。

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新北市新工處表示，淡北道路施工廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業時，挖破地下不明管線，因洩漏瓦斯異味，現場人員立即通報欣芝瓦斯公司派員到場處理，同時由新北消防局及施工廠商水車待命。

經瓦斯公司及消防人員儀器檢測相關數值屬於安全範圍內，目前現場安全無虞，淡金路仍維持通行。此外，瓦斯公司關閉氣閥約4小時進行檢修，目前已修復完畢。

新工處說明，該管線屬於欣芝瓦斯公司之用戶接管，惟在歷次淡北道路工程管線工程協調會均無該管線圖資，後續將要求各管線單位確實清查所屬管線（幹管、支管、用戶接管等），避免未知管線造成公安疑慮，以及保障民生需求與施工人員作業安全。

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