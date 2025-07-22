為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    淡北道路施工挖破欣芝瓦斯管釀災 一查竟無管線圖資

    新北淡北道路工程今因不慎挖破瓦斯管線，致施工現場起火燃燒。（擷取自議員鄭宇恩臉書）

    新北淡北道路工程今因不慎挖破瓦斯管線，致施工現場起火燃燒。（擷取自議員鄭宇恩臉書）

    2025/07/22 17:57

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡北道路工程今（22日）發生施工事故，工人開挖時疑似不慎挖破瓦斯管線，造成工地竄出大火伴隨濃濃白煙，嚇壞路過人車。對此，新北市新建工程處表示，廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破欣芝瓦斯公司用戶接管，瓦斯公司已派員處理並關閉氣閥，經過搶修，目前已完成修復，查閱歷次協調會均沒有該管線圖資，後續將要求各管線單位清查所屬管線。

    市議員鄭宇恩指出，經向淡北工務所確認確是挖破瓦斯管線所致。至於施工單位是否未能掌握地下管線圖資，或管線本身未被列入圖資、管線探測作業是否確實，相關單位應盡速檢討。另外，淡北道路對淡水人至關重要，安全管理更不可掉以輕心，工程進度與安全缺一不可，任何一次疏失都可能釀成無法挽回的悲劇，盼市府及相關單位審慎以對。

    新北市新工處表示，淡北道路施工廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業時，挖破地下不明管線，因洩漏瓦斯異味，現場人員立即通報欣芝瓦斯公司派員到場處理，同時由新北消防局及施工廠商水車待命。

    經瓦斯公司及消防人員儀器檢測相關數值屬於安全範圍內，目前現場安全無虞，淡金路仍維持通行。此外，瓦斯公司關閉氣閥約4小時進行檢修，目前已修復完畢。

    新工處說明，該管線屬於欣芝瓦斯公司之用戶接管，惟在歷次淡北道路工程管線工程協調會均無該管線圖資，後續將要求各管線單位確實清查所屬管線（幹管、支管、用戶接管等），避免未知管線造成公安疑慮，以及保障民生需求與施工人員作業安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播