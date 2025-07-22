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    首頁　>　社會

    馮明珠升任高醫副院長呼聲高 醫界議論可能就是遭爆料原因

    高醫大董座陳建志和小港醫院女院長被爆牽手，被懷疑與8月高醫本院副院長之爭有關。（資料照）

    高醫大董座陳建志和小港醫院女院長被爆牽手，被懷疑與8月高醫本院副院長之爭有關。（資料照）

    2025/07/22 19:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學董座陳建志與高醫經營的小港醫院副院長馮明珠遭爆「牽手」戀，外傳與8月1日高醫本院副院長將出缺有關，傳聞馮明珠升任呼聲高，馮為護理出身，沒有醫生背景，內部有不服聲音，是否關連？醫界議論紛紛。

    馮明珠為護理背景，在高醫經營的市立大同醫院任職多年，先由護理部主任升高級專員，2年多前調升小港醫院擔任副院長，負責院內護理、行政人事改革。馮的專業在於咀嚼與吞嚥功能重建醫療，積極投入參與國際醫療合作計畫，今年1月還親率小港醫院專業人員，協助越南設立第一個吞嚥障礙中心。

    醫界表示，馮曾於SARS期間投入第一線病房工作，獲得「全國優秀青年獎」、「傑出護理人員」，也曾是南丁格爾得主，曾三度獲前總統馬英九召見，從基層爬起，直到近期升任至副院長職務，逐漸成為高醫體系高層的主流，醫院內也產生正統與非正統之爭。

    馮明珠10月中旬也曾在高雄市衛生局科長陳建榮的臉書留言，諷刺「官」和醫療專業遭踐踏，還暗指有人曾私下請託掛號與住院，被衛生局發文要求高醫大將她解職，引發所謂「拔官風波」，但不到12小時衛生局又撤回公文。

    知情人士透露馮行政能力強、手腕高，管理風格較為強勢，不易妥協，院內員工對其評價不一，褒貶都有。

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