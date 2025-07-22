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    三寶模式全開！台中休旅車擦撞機車2女噴飛 熱心騎士報案也遭殃

    休旅車移動到轉角時，又撞上正準備報案的女騎士機車。（民眾提供）

    休旅車移動到轉角時，又撞上正準備報案的女騎士機車。（民眾提供）

    2025/07/22 17:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區驚傳「三寶駕駛連環擦撞」事件！21日上午11時許，一輛由60多歲黃姓男子駕駛的休旅車，行經大墩路準備右轉大隆路時，未注意右側同向車流，直接擦撞一輛雙載機車，導致25歲張姓女騎士，與其後座的女性友人，當場連人帶車摔倒，噴飛十多公尺遠，雙雙手腳擦挫傷。

    黃男肇事後並未依規定立即下車，並在車子後方設置警示三角架、拍照存證，反而直接開往路旁停車，未料就在移動到轉角時，又擦撞到另一名剛好目擊整起車禍、正準備報案的吳姓女子。

    吳女當時也騎乘機車，正停在轉角準備拿出手機，卻毫無預警成了二次受害者，只能苦笑「怎麼會這麼倒楣遇到三寶」，而這起「連環車禍」引發網友熱議，有人直呼「三寶又升級」、「不只會撞還會連鎖反應」，也有人替吳女叫屈：「好心報案還被撞，真的衰爆了！」

    轄區第六分局今天表示，經查，三方均無酒駕，肇事責任已交由交通鑑定單位釐清，提醒民眾行經路口應放慢車速，注意後方來車，避免發生意外，若不慎發生事故，更應依程序停車、設置警示標誌，否則不僅恐添亂，還可能釀成更多受害者。

    被休旅車撞飛的雙載女騎士機車。（民眾提供）

    被休旅車撞飛的雙載女騎士機車。（民眾提供）

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