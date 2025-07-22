虎豹潭暴漲釀6死！新北市府管理疏失 高院加碼判應國賠616萬

高院審理新北市虎豹潭暴漲釀6死案，認定新北市府有管理疏失，今判決除一審賠償的265萬多元，還須加碼賠償351萬多元，總計應國賠616萬多元。圖為雙溪區公所在虎豹潭事件後，增設警告標示。（雙溪區公所提供）

2025/07/22 17:17

〔記者楊國文／台北報導〕新北市雙溪區虎豹潭4年前因上游大雨，溪水暴漲沖走正在橫渡溪中梳子壩的體驗營學員，造成6人死亡，其中，鐘姓死者的家屬訴請新北市政府國家賠償，基隆地院認為，新北市政府未在溪岸兩側設置「大雨或暴雨切勿過溪」等警語，管理有疏失，判應國賠265萬餘元；全案上訴，高等法院今判決除一審賠償265萬多元外，新北市府應再國賠351萬多元，總計616萬多元。

鐘姓男子等28名學員4年前參加由「天大地方自然文化有限公司」，舉辦的新北市雙溪區虎豹潭體驗營，回程遇北勢溪水暴漲，鐘等6名學員在橫渡梳子壩時，慘遭暴漲溪水沖走溺斃。

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帶隊的蘇姓女老師被依過失致死罪嫌起訴，基隆地院審酌蘇女已賠償6名被害人家屬共600萬元，依過失致死罪判蘇2年徒刑、緩刑5年確定。

鐘妻、鍾母與2名女兒訴請國賠，認為新北市府開放虎豹潭梳子壩供公共使用，並成為觀光景點之一，卻未於周邊設置警告標示、廣播系統，提醒溪水暴漲時勿渡溪，以及落水所需的救生設備，管理有疏失，共請求國賠890萬元。

新北市政府指稱，事發前，已在虎豹潭梳子壩周邊設有「水深危險、請勿戲水」等警告標誌，原本就不容許遊客通行梳子壩，事故起因於帶隊者擅自讓學員危險橫渡。

基隆地院認為，梳子壩石墩遇溪水暴漲可能被瞬間淹沒，新北市府若於兩側設置「大雨切勿過溪」等警示標誌，或許可以避免意外發生，其管理確有疏失，審酌鐘男本身應負擔2成的過失責任，及家屬已領取犯罪被害補償金、從天大地方公司、蘇姓女老師處受領的賠償金均應扣除，判新北市府應國賠家屬精神慰撫金、扶養費、殯葬費等費用共265萬多元。全案上訴高等法院。

高等法院審理仍認定新北市府有管理疏失，與鐘男死亡間有因果關係，應國賠鍾妻等４名家屬，除原審的265萬多元外，還須再賠償共351萬多元，總計國賠616萬多元。可上訴。

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