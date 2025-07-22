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    台中大遠百傳竊案！女子偷走「髮上珠寶」鯊魚夾 不到半天被逮

    警方今天上午將張女查緝到案。（警方提供）

    警方今天上午將張女查緝到案。（警方提供）

    2025/07/22 16:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中大遠百傳竊案！一名妙齡女子昨（21日）顧客裝扮逛街過程中，卻在櫃姐不注意時，將一只要價5500元的「鯊魚夾」精品髮夾迅速收進口袋，直到晚上打烊清點時，櫃姐才赫然發現短少，調閱監視器驚覺遭竊報警，警方今天上午循線逮捕該名女竊賊，依竊盜罪嫌究辦。

    這起竊案發生在大遠百一個主打「髮上珠寶」的國際精品櫃，該品牌髮飾向來以法國純手工製作聞名，單價不菲，每件如藝術品般精緻，深受歐美時尚名人愛戴，因此也經常成為不肖竊賊的鎖定目標，這次遭竊的正是一只通稱「鯊魚夾」或「抓夾」的經典款式，看似小巧卻價值不菲。

    台中市第六分局市政派出所接獲報案後，立即展開調查，雖然百貨內部監視器存在不少死角，加上防竊設備不足，但員警仍一一比對嫌犯行蹤與外部監視器畫面，迅速掌握可疑身影與逃逸動線。

    經連夜追查，警方僅花11小時，今（22日）上午11時許便在台中市西區一處市場內的麵攤，將涉案女子查緝到案，經查，涉案24歲張姓女子是該麵攤員工，昨上午放假獨自逛街，當下看見櫃上那只精緻髮夾「手癢難耐」，一時貪念作祟下手行竊，事後仍若無其事回家，沒想到隔天就被警方逮個正著，警訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

    遭竊的「鯊魚夾」同款商品。（示意圖，警方提供）

    遭竊的「鯊魚夾」同款商品。（示意圖，警方提供）

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