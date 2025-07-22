你們家應該都是女兒吧！汽車銷售顧問頻遭刺探性向 經理下場曝光

男業務頻遭上級刺探性向，法官判性騷擾成立。（資料照）

2025/07/22 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣高級進口車銷售顧問阿德（化名），指控銷售經理常問同事他的性向，甚至公然以戲弄的口吻對他說「你們家應該都是女兒吧！」案經新竹縣府認定成立性騷擾，阿德再向新竹地院提告求償，法官判公司與經理需連帶賠償5萬元。

阿德指控，到職後同事說銷售經理多次向多名同事探詢他的性向，讓他感到被冒犯與身心上的不自在與壓力。同事問經理為何想要知道阿德的性向，經理說這樣才知道要用甚麼方式對待阿德，日前同事在展廳櫃台聊天，談及家中成員有誰，阿德說有兩個姊姊與一個妹妹時，經理竟以戲弄的口吻對他說「你們家應該都是女兒吧！」讓他備感受辱。

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經阿德向新竹縣政府提起申訴，調查認定性騷擾成立，公司將經理記大過一次處分。阿德說因遭遇此性騷擾事件，受有莫大身心靈痛苦，需定期就診身心科及服藥，事發至今從未得到經理及公司正式道歉，絲毫未見悔意，憤而求償84萬元。

經理則說自己並無冒犯性、敵意性，實因阿德表現不佳，被通知試用期未過，始提出性騷擾指控，他看阿德與女同事相處過近，不希望公司業務與業務助理間出現職場戀情而影響工作，才會問性向，並非以侵犯人格尊嚴為目的。

法官調查，經理多次向他人探詢阿德的性向，並說出影射性向言語玩笑等不當行為，業已對被害人造成敵意性、冒犯性的工作環境，致侵犯、干擾其人格尊嚴，已構成性別工作平等法所定性騷擾行為。

法官指出，衡諸一般社會常情，受此性騷擾之人均可能產生心理不適及陰影，而受有精神上痛苦，被告公司資本額為2億4千萬元，以汽車銷售為業，審酌被害人精神所受痛苦程度，判公司與經理需連帶賠償阿德5萬元。

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