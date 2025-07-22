蘇澳民宅大火 印尼籍女移工在家待產遇死劫

蘇澳民宅出租大火，印尼籍移工夫婦2屍3命魂斷異鄉。（圖由民眾提供）

2025/07/22 16:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路三段一處3樓出租民宅，今天下午發生火警，警消撲滅火勢後，分別在2樓及3樓發現2名移工命危，送醫搶救不治，經身分確認2人是印尼籍夫婦，其中老婆已有7個月身孕在家待產卻遇死劫，2屍3命魂斷異鄉消息，震驚地方。

據了解，起火的這棟3層樓透天厝，屋齡32年，屋主連同隔壁棟，出租給同樣是印尼籍的二房東曾小姐，曾小姐租下2棟建物後，自己住1棟，並把另1棟的2、3樓出租給2位菲律賓、2位印尼籍移工，1樓則給移工停放電動機車。

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出租給移工的透天厝，今天下午自1樓處全面起火燃燒，火勢猛烈很快向上蔓延；住在隔壁棟的二房東曾小姐發現後立即報案，警消獲報派遣人力到場滅火，約20分鐘就控制火勢，入內搜索後，陸續在2樓發現1名懷有7個月大身孕的印尼籍女子，以及3樓發現另1名印尼籍男移工，2人送醫搶救宣告不治。

死亡的男移工在附近水泥廠工作，老婆因懷有身孕在家待產，未料雙雙遇火劫喪命；雇主、蘇澳鎮公所社會課收到消息趕赴現場關懷，頂寮里長李寶蓮也到場。起火的這棟建物，近期才由屋主委託仲介銷售，預計售價998萬元，每坪單價約20萬元，如今遭到祝融，仲介透露應該會暫先停售，待屋主處理。

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