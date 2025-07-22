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    蘇澳民宅惡火 印尼籍移工與懷孕妻子命喪火窟2屍3命

    蘇澳一間透天厝民宅今天下午發生大火，印尼籍移工與懷孕妻子命喪火窟。（圖由宜縣消防局提供）

    蘇澳一間透天厝民宅今天下午發生大火，印尼籍移工與懷孕妻子命喪火窟。（圖由宜縣消防局提供）

    2025/07/22 16:23

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路一棟3層樓民宅，今天（22日）下午發生大火，消防人員到場時，民宅1樓全面燃燒，控制火勢後進屋搜索，在2、3樓樓梯間發現1名懷孕7個月的印尼籍女子，另在3樓廁所尋獲印尼籍男性，2人是夫妻，由救護車送醫急救，但到院前死亡，這起惡火造成2屍3命的慘劇。

    宜蘭縣消防局下午1點28分接獲110轉報，直指蘇澳鎮蘇濱路一處獨棟3層樓民宅傳出火警，屋內有名孕婦，出動6個分隊人車前往救災，消防人員抵達火場時，民宅1樓全面燃燒，2、3樓冒出陣陣濃煙。

    經過灌救後，1點49分控制火勢，消防人員進入屋內逐層搜索，在2、3樓樓梯間尋獲1名女子，隨後在3樓廁所找到一名男性，當時都沒有生命徵象，由救護車送醫，但2人都到院前死亡，轉送太平間等候檢察官相驗。

    據了解，起火的3層樓透天厝，1樓是已經停業的快炒店，2、3樓租給移工當宿舍，事發當時，二樓房客菲律賓籍一對男女外出工作，住在3樓的是印尼籍夫妻，可能逃生不及罹難，女子倒在2、3樓樓梯間，男子陳屍3樓廁所。男子在水泥廠當作業員，妻子懷孕7個月待產，起火原因尚待調查釐清。

    消防人員撲滅火勢後進屋搜索，發現印尼籍夫妻失去生命徵象送醫搶救。（圖由宜縣消防局提供）

    消防人員撲滅火勢後進屋搜索，發現印尼籍夫妻失去生命徵象送醫搶救。（圖由宜縣消防局提供）

    失火民宅2、3樓冒出陣陣濃煙。（圖由宜縣消防局提供）

    失火民宅2、3樓冒出陣陣濃煙。（圖由宜縣消防局提供）

    火災發生時濃煙密布，相當駭人。（圖由讀者提供）

    火災發生時濃煙密布，相當駭人。（圖由讀者提供）

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