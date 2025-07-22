台南風災後通訊受損 3賊趁亂偷電纜被逮正著

台灣大哥大昨日發現設置於六甲區行動通訊基地台訊號異常，派遣維修人員前往現場查修，竟當場發現3名男子正在切割基地台電纜。（記者王涵平翻攝）

2025/07/22 16:28

〔記者王涵平／台南報導〕災後電信逐步復建，台灣大哥大昨日發現設置於六甲區行動通訊基地台訊號異常，派遣維修人員前往現場查修，竟當場發現有3名男子正在切割基地台電纜，隨即報警處理，麻豆警方線上警力由所長蘇炎興、警員黃泓鈞及實習生黃禎瑢在附近產業道路查獲3嫌，依竊盜現行犯逮捕送辦。

警方表示，清點現場證物，查扣訊號線約700公尺及作案工具油壓剪2支，初步估計損失金額約50萬元。經查3嫌為另一電信業者外包維修人員，因南部地區受颱風影響造成通訊中斷，藉支援維修南下之機會發現台灣大哥大基地台無人看管，趁機竊取電纜。全案於今日詢後依加重竊盜罪嫌報請台南地檢署偵辦。

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麻豆警分局表示，風災期間公共設施易受破壞，成不法之徒覬覦目標，將持續強化轄區巡邏與查緝作為，全力維護災後公共安全與通訊穩定，如有不肖之徒乘虛而入、趁火打劫，將依法嚴加查辦。

台灣大哥大昨日發現設置於六甲區行動通訊基地台訊號異常，大批電纜遭3名男子切割。（記者王涵平翻攝）

台灣大哥大昨日發現設置於六甲區行動通訊基地台訊號異常，派遣維修人員前往現場查修，竟當場發現3名男子正在切割基地台電纜，隨即報警查獲3嫌。（記者王涵平翻攝）

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