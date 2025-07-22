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    首頁　>　社會

    越南嫩妻不給碰 丈夫硬上2次挨告判刑、老婆也跑了

    丈夫對尚未辦理結婚登記的24歲越南妻子強行性交2次，法院輕判2年並宣告緩刑。（示意圖）

    丈夫對尚未辦理結婚登記的24歲越南妻子強行性交2次，法院輕判2年並宣告緩刑。（示意圖）

    2025/07/22 16:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子去年到越南迎娶24歲嫩妻，2人在當地辦婚宴，之後返台同住，但在台灣尚未辦理結婚登記，不料，妻子來台後卻不願給丈夫碰，丈夫強行發生性關係，一次得逞、一次未遂，被告上法院，且妻子之後行蹤不明，台中地院認為男子「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，免除入獄之災。

    判決書指出，去年8月26日晚間，丈夫想要與妻子發生性行為，卻被推開，他仍違反女方意願，強行性交得逞，隔天上午又用腳踹開房門，但妻子反抗而未能得逞。

    台中地院認為，丈夫坦承不諱，觸犯對女子強制性交罪、對女子強制性交未遂罪，且構成家庭暴力防治法的家庭暴力罪，但考量2人已於越南辦理婚宴，僅在我國尚未辦理結婚登記（依台灣法律，尚屬於男女朋友），且男子坦承全部犯行，有可憫恕之處，爰依刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，上述2罪判刑2年。

    另外，法官強調，丈夫沒有前科，犯後已坦認犯罪，想要賠償妻子，但因女方已經失聯，無法聯繫而未能和解賠償，顯示他尚有悔意，經此刑事偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務，接受法治教育課程2場，可上訴。

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