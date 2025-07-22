不想當兵！入伍首日就刺傷士官長 役男判刑再賠10萬

圖為成功嶺，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/07/22 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中廖姓役男去年入伍，是成功嶺陸軍步兵旅二等兵，卻於入伍第一天就宣稱「不想當兵」，竟於營區拿剪刀刺傷陳姓士官長，台中地院依對長官施強暴罪判刑1年1月，民事部分則應賠償士官長10萬330元。

判決書指出，廖男2024年11月25日於成功嶺入伍，是步兵旅的二等兵，陳姓連士官督導長（士官長）是他的長官，廖男卻在入伍第一天的下午3時許，於營舍後方集合場，從資料填寫處桌上拿取剪刀1支，藏於隨身行李，忽然取出剪刀刺向陳姓士官長頸部，導致士官長頸部受傷，士官長隨即退後，廖男又持剪刀揮舞，再度衝向士官長作勢攻擊，對有命令權的長官（士官長）施暴，幸經火力連姚姓連長阻擋喝斥，廖男才將剪刀丟下。

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台中地院審理時，廖男主張自己有精神疾病，法官卻認為，他既經身體健康檢查後，認定適合服役，並因此入伍報到，難以認定報到當日身心狀況即不佳，導致無法辨識行為違法，或辨識能力不足，且他報到當日就表示「不想當兵」，依對長官施強暴罪判刑1年1月，檢方與廖男未上訴而確定。

民事部分，士官長提出民事損害賠償，請求賠償醫療費用330元、精神慰撫金40萬元，合計40萬330元，廖男則不否認犯行，但士官長求償金額太高，他無法給付，台中地院則認為精神慰撫金以10萬元適當，判決應賠償10萬330元，可上訴。

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