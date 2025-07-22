為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    縱走北二段遇耳無溪溪水暴漲 16名登山客受困4天今獲救

    消防人員架設繩索橫渡，16名登山客陸續被救出。（民眾提供）

    消防人員架設繩索橫渡，16名登山客陸續被救出。（民眾提供）

    2025/07/22 15:38

    〔記者歐素美／台中報導〕2登山隊共16人在縱走中央山脈北二段回程時，途經台中市和平區耳無溪營地，因最近下雨，耳無溪溪水暴漲，受困4天，台中市消防局於19日接獲報案，即出動人員運送物資，直到今天上午10時52分，見水勢緩和，架設繩索橫渡，將16人救出。

    台中市消防局於7月19日上午6時26分接獲報案，有2隊登山隊到台中市和平區登山，回程至遠多志山前營地，因山上連日下雨，導致耳無溪暴漲而無法下山，因多位登山團員年紀都不小，等待救援。

    台中市消防局立即出動人車前往，於當日中午12時43分抵達耳無溪17.5K登山口，但因現場水流湍急變大、雨勢漸增，無法架設橫渡系統救援，遂下撤至730林道15K處安全處所紮營，20日上午O6時再次前往耳無溪營地搜索救援，水流依舊湍急且持續豪雨，搜救人員衣物均已濕透，為避免身體不適，下午再撤回分隊休息。

    7月21日第二梯次搜救人員，由小隊長黃暉銘率隊於梨山分隊出發，10時39分起登，下午3時30分順利將物資送給待救人員，因水勢湍急與待救人員溝通後，先於耳無溪營地附近紮營，將於22日再評估水勢是否適合搜救人員架設橫渡系統協助脫困。

    今天上午 8時5分，小隊長黃暉銘等6人見水勢緩和，架設繩索橫渡，於10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同登山民眾撤退至登山口。

    消防人員架設繩索橫渡，將16名登山客救出。（民眾提供）

    消防人員架設繩索橫渡，將16名登山客救出。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播