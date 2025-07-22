縱走北二段遇耳無溪溪水暴漲 16名登山客受困4天今獲救

消防人員架設繩索橫渡，16名登山客陸續被救出。（民眾提供）

2025/07/22 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕2登山隊共16人在縱走中央山脈北二段回程時，途經台中市和平區耳無溪營地，因最近下雨，耳無溪溪水暴漲，受困4天，台中市消防局於19日接獲報案，即出動人員運送物資，直到今天上午10時52分，見水勢緩和，架設繩索橫渡，將16人救出。

台中市消防局於7月19日上午6時26分接獲報案，有2隊登山隊到台中市和平區登山，回程至遠多志山前營地，因山上連日下雨，導致耳無溪暴漲而無法下山，因多位登山團員年紀都不小，等待救援。

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台中市消防局立即出動人車前往，於當日中午12時43分抵達耳無溪17.5K登山口，但因現場水流湍急變大、雨勢漸增，無法架設橫渡系統救援，遂下撤至730林道15K處安全處所紮營，20日上午O6時再次前往耳無溪營地搜索救援，水流依舊湍急且持續豪雨，搜救人員衣物均已濕透，為避免身體不適，下午再撤回分隊休息。

7月21日第二梯次搜救人員，由小隊長黃暉銘率隊於梨山分隊出發，10時39分起登，下午3時30分順利將物資送給待救人員，因水勢湍急與待救人員溝通後，先於耳無溪營地附近紮營，將於22日再評估水勢是否適合搜救人員架設橫渡系統協助脫困。

今天上午 8時5分，小隊長黃暉銘等6人見水勢緩和，架設繩索橫渡，於10時52分順利將受困16位民眾救出，並陪同登山民眾撤退至登山口。

消防人員架設繩索橫渡，將16名登山客救出。（民眾提供）

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