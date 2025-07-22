玉米大盤商慘遭連環詐 300萬積蓄沒了還氣到中風

玉米大盤商（中）遭詐300萬還氣到中風，縣議員賴清美（左）等人前往探視。（賴清美提供）

2025/07/22 15:18

〔記者湯世名／彰化報導〕慘！彰化縣和美鎮1名玉米大盤商在與中國籍女子結婚後，慘遭其捲走200萬元後下落不明，男子氣到輕微中風，今年2月退休領到80多萬元勞保金，不料又遭詐騙集團騙走100萬元積蓄，讓他2度中風，行動不便的他只能靠補助金過活。縣議員賴清美等人今天（22日）上門捐贈慰問金，才發現他的300萬元積蓄竟全數遭詐蒸發，不勝唏噓。

賴清美指出，這名男子本來的工作是賣玉米大盤，有加入工會保險，不料娶了中國籍女子後，竟被對方捲走200萬元後下落不明，無奈的他只能申請離婚，並因為太生氣而輕微中風，只好在今年2月退休，領到80幾萬元勞保金。

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賴清美說，沒想到男子又被詐騙集團盯上，結果被詐騙集團騙走所有積蓄100萬元，雖然有向警方報案，但至今仍未找回這筆錢，更慘的是他竟又2度中風，生活拮据的他只能靠補助金過活。

行動不便的男子如今住在弟弟家，由於生活無法自理，餐點都由家人準備。賴清美等人對於他被騙300萬元都不敢置信，現在只能靠身障補助金生活，賴清美與里長和縣府顧問送上慰問金，希望能讓他暫時度過難關。

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