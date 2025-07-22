攜超量捲菸與雪茄回台挨罰 女「股票遭凍結」秒繳清罰鍰

何女在士林分署繳清全數罰鍰。（士林分署提供）

2025/07/22 16:05

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市內湖區31歲何姓女子，於去年9月10日及同月30日，分別自韓國仁川與首爾入境時，攜帶共計28.6條捲菸及1280支非葉捲雪茄，已超出免稅數量標準，卻未依規定申報，即從免申報通道通關。經財政部關務署台北關認定違反「菸酒管理法」，裁處罰鍰5萬餘元，並依法沒入相關物品。

士林分署指出，本案於今年4月移送執行。書記官調查發現，何女名下持有富喬等上櫃股票，遂於同年6月27日依法聲請扣押並執行凍結。何女接獲通知後，隨即聯繫執行機關，並稱當時誤以為僅須補申報即可攜帶超量香菸，未悉相關法規；經執行人員溝通協助，何女於7月18日繳清全數罰鍰，順利解除股票凍結。

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士林分署表示，依現行規定，入境旅客攜帶菸品若超過免稅額度，即捲菸200支、雪茄25支或菸絲1磅，應主動申報，切勿心存僥倖，避免因違規而面臨重罰；未申報者除遭沒入外，亦將依《菸酒管理法》第40條處以罰鍰，並移送行政執行程序。

士林分署提醒，相關裁罰一經移送，執行機關得依法查扣存款、不動產、有價證券等財產，必要時並得限制出境或拘提。民眾如遭裁罰，應儘速繳納或申請分期，避免衍生額外執行成本與財產損失。

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