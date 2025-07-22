為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    患語言障礙男童走失徘徊街頭 南港警遞畫筆暖舉助他回家

    員警現場安撫迷途男童畫面。（記者鄭景議翻攝）

    員警現場安撫迷途男童畫面。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/22 14:46

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區日前傳出一起兒童走失事件，一名約10歲、患有表達障礙的男童獨自在街頭徘徊，無法清楚說出身分，引起路人關注並通報警方。所幸南港分局玉成派出所員警將男童帶回派出所，給他畫筆緩解情緒，經過耐心走訪查找，終於聯繫上男童父親，順利讓孩子平安返家。

    警方今日表示，當時中坡北路一帶有民眾報案稱發現一名男童獨自在人行道上徘徊，疑似走失。玉成派出所黃啟安、楊智凱兩名員警獲報趕抵現場，發現男童神情不安、無法清楚表達，僅能以咿咿啊啊的擬聲詞溝通。

    由於男童對周邊環境毫無印象，員警先安撫其情緒，並帶他逐戶查訪，但還是無法確認住處，只得先將男童帶返派出所休息。員警隨後提供紙張與畫筆，讓男童緩解情緒，同時派員重返男童被發現地點，進一步調查。

    經多方比對與查詢，員警從警政系統中找到一筆與男童外貌年齡相符的資料，並聯絡上戶籍地家屬。男童父親接獲警方來電後趕往派出所，確認男童即為其子。據了解，男童患有表達能力障礙，當日趁父親不備偷偷出門，家屬未察覺即走失，對警方積極協助表達深深感謝。

    南港分局提醒家長，對於年幼或有溝通障礙的孩童，應格外注意安全，建議配戴兒童防走失卡片，註明聯絡方式，萬一走失也能協助警方快速聯繫家屬。若民眾發現疑似迷途兒童，應立即通報警方，以確保孩童人身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播