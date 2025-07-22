患語言障礙男童走失徘徊街頭 南港警遞畫筆暖舉助他回家

員警現場安撫迷途男童畫面。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/22 14:46

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區日前傳出一起兒童走失事件，一名約10歲、患有表達障礙的男童獨自在街頭徘徊，無法清楚說出身分，引起路人關注並通報警方。所幸南港分局玉成派出所員警將男童帶回派出所，給他畫筆緩解情緒，經過耐心走訪查找，終於聯繫上男童父親，順利讓孩子平安返家。

警方今日表示，當時中坡北路一帶有民眾報案稱發現一名男童獨自在人行道上徘徊，疑似走失。玉成派出所黃啟安、楊智凱兩名員警獲報趕抵現場，發現男童神情不安、無法清楚表達，僅能以咿咿啊啊的擬聲詞溝通。

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由於男童對周邊環境毫無印象，員警先安撫其情緒，並帶他逐戶查訪，但還是無法確認住處，只得先將男童帶返派出所休息。員警隨後提供紙張與畫筆，讓男童緩解情緒，同時派員重返男童被發現地點，進一步調查。

經多方比對與查詢，員警從警政系統中找到一筆與男童外貌年齡相符的資料，並聯絡上戶籍地家屬。男童父親接獲警方來電後趕往派出所，確認男童即為其子。據了解，男童患有表達能力障礙，當日趁父親不備偷偷出門，家屬未察覺即走失，對警方積極協助表達深深感謝。

南港分局提醒家長，對於年幼或有溝通障礙的孩童，應格外注意安全，建議配戴兒童防走失卡片，註明聯絡方式，萬一走失也能協助警方快速聯繫家屬。若民眾發現疑似迷途兒童，應立即通報警方，以確保孩童人身安全。

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