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    A片剪接師群組分享工作紀錄挨告 影像無過度裸露獲不起訴

    A片剪接師群組分享工作紀錄挨告，台北地檢署今日偵結認定，杜女上傳的影像並無過度裸露，罪嫌不足，予以不起訴處分。（情境照）

    A片剪接師群組分享工作紀錄挨告，台北地檢署今日偵結認定，杜女上傳的影像並無過度裸露，罪嫌不足，予以不起訴處分。（情境照）

    2025/07/22 16:37

    〔記者吳昇儒／台北報導〕住在台北市萬華區青年二期社宅的杜姓女子，從事A片剪輯工作，因在LINE群組分享個人IG和FC2影音網址，讓大家了解其工作紀錄，卻被認為有在拍攝不雅片，遭警方認定涉犯製猥褻物品等罪，移送法辦。台北地檢署今日偵結認定，杜女上傳的影像並無過度裸露，罪嫌不足，予以不起訴處分。

    據悉，杜姓女子是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，卻被發現在社宅內擔任A片剪輯師。因部分影像與A片場所相似，被人提供給台北市議員洪婉臻於開議時質詢。

    市議員洪婉臻指出，青年二期社宅淪為AV色情影片拍片場，而住戶杜姓女子是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，要求市長蔣萬安深入調查。

    蔣萬安當時則回應，青創戶申請需要嚴謹把關，可以改進精進，如果發現青創戶入住後，從事與當時申請目的不符，會依照入住規範辦理及處理，這件事情會即刻調查，同時，警察局也已移送，會請檢方來偵辦。

    台北地檢署檢察官查閱相關影像，發現並無過度裸露影片、圖像，認定杜女罪嫌不足，今日予以不起訴處分。

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