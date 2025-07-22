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    罷免投票前全國大掃黑 竹聯幫紅統成員上傳中國抖音洩個資被逮

    大罷免期間警政署進行大掃黑。（記者姚岳宏攝）

    大罷免期間警政署進行大掃黑。（記者姚岳宏攝）

    2025/07/22 16:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕大罷免投票在即，警政署為防杜黑道介入投票相關活動，加強掃蕩黑幫組織犯罪，聯合台灣高等檢察署自7月7日起至7月18日，實施全國同步掃黑行動專案，鎖定竹聯幫各堂口等幫派組合，及隱身特定政黨之黑幫成員強力檢肅，查緝幫派犯罪組織177個、犯嫌1053人、查扣不法金流達新台幣6294萬餘元，展現政府護民主、守治安的決心。

    本次專案行動共動員全國警力9173人次，查緝竹聯、四海幫及天道盟、太陽盟等各堂口分會和其他暴力犯罪組合，並包含隱身特定政黨之黑幫成員，其中竹聯幫地堂份子王啟鑌，紅統色彩鮮明，對外自稱「中華安樂之友會」會長，在大罷免期間不斷向罷團挑釁，還將畫面上傳抖音，此次又涉及永和一起鬥毆案，另涉將車牌號碼上傳中國抖音，要求肉搜尋找台獨份子，被刑事局依違反個人資料保護法、刑法恐嚇及傷害等罪案件，7月17日搜索並帶案偵辦。

    警方另掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所等共計2634處，查扣大額不法金流，均跟詐欺犯罪有關，包含查扣房產2處（含坐落土地，共計折合約2200萬餘元）、虛擬貨幣25萬餘顆（含USDT泰達幣、ETH以太幣及Bitcoin比特幣，共計折合約1100萬餘元）。

    警政署表示，會持續打擊黑幫組織，並積極防杜不法介入投票相關活動，建立聯繫管道，加強各方合法訴諸意見團體的安全維護，絕不容許侵害事件發生。

    王啟鑌利用化名在抖音上傳車牌照片洩露個資。（記者姚岳宏翻攝）

    王啟鑌利用化名在抖音上傳車牌照片洩露個資。（記者姚岳宏翻攝）

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