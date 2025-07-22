抓緊媽媽別掉下去！ 男童未戴安全帽抓雨衣 機車後座驚險一幕曝光

後座小男童未戴安全帽，緊抓媽媽雨衣令人捏把冷汗。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/07/22 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區街頭驚見驚險一幕！有民眾在興安路二段與松安街口拍下1名媽媽騎乘機車，後座載著一名未戴安全帽的小男童，畫面令人膽戰心驚，只見小男孩雙手緊抓媽媽雨衣，腳懸在兩側，沒有任何安全保護措施，隨時可能因震動或轉彎失去重心墜落，網友看了直呼「太危險了」、「一個煞車就出事」。

這段畫面於22日被民眾上傳至社群平台，時間發生在21日，影片中只見該名媽媽除了背著大包小包，還讓孩子暴露在完全沒有保護的危險位置，無論是停車或轉彎皆具高度風險，網友說，小朋友身體尚未發展完全，若無安全裝備及正確乘坐方式，任何一個小失誤都可能釀成大禍，引發熱議。

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轄區第五分局今天表示，當天並未接獲相關報案，但針對影片中孩童未佩戴安全帽的違規情節，依《道路交通管理處罰條例》第31條第6項，可對駕駛人處以500元罰鍰，警方也強調，兒童乘坐機車必須配戴合格安全帽，否則一旦發生意外，後果將不堪設想。

警方提醒，機車以便利、靈活等特性，成為日常生活中不可或缺交通工具，不少家長也習慣以機車載送子女，尤其暑假期間明顯增加，騎機車載孩童出門時，應頭戴安全帽、手緊抱大人，且不能站在踏板，時速避免超過40公里，騎慢一點，守護多一點。

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