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    彰化美甲店粉塵機爆炸 闆娘險遭炸傷

    鹿港一家美甲店粉塵機爆炸，現場煙霧迷漫。（圖由民眾提供）

    鹿港一家美甲店粉塵機爆炸，現場煙霧迷漫。（圖由民眾提供）

    2025/07/22 15:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚嚇一瞬間！彰化縣鹿港鎮一家美甲店前天（20日）在為顧客進行美容美甲時，一旁的粉塵機發生爆炸，噴出大量碎片與濃煙。業者指出，推測可能是用了不同品牌的電線，導致電壓不穩起火，加上粉塵積聚才引發連環塵爆。

    業者指出，前天忙完上一位客人，正等候下一位客人之際，員工說要先休息一下，沒想到才剛離開座位不到1分鐘，現場突響起「蹦！蹦！」兩聲巨響，粉塵機突然爆炸，機器整個噴出碎片和濃煙，現場瞬間陷入混亂。當下她的腦袋一片空白。回想那一刻，如果不是剛剛起身，這一炸可能就是員工的臉和身體，而她整隻手也會受傷。

    她推測，可能使用了不同品牌的電線，導致電壓不穩起火，加上粉塵積聚才引發連環塵暴，事後整間店都是煙霧與凌亂，整間店清理起來大不易。這也讓她要呼籲業界若使用粉塵機，一定要定期清理檢查，操作時，應保留安全距離與警覺心，電線不要混用不同品牌，插座也要避免過載。

    國中理化老師則研判，可能是線路或機台老舊產生火花，加上粉塵累積到一定程度而噴發，但粉塵並未噴發出火焰，因此不屬於塵暴。

    鹿港一家美甲店粉塵機爆炸，現場一片凌亂。（圖由民眾提供）

    鹿港一家美甲店粉塵機爆炸，現場一片凌亂。（圖由民眾提供）

    業者說幸好當時不在粉塵機旁，否則後果不堪設想。（圖由民眾提供）

    業者說幸好當時不在粉塵機旁，否則後果不堪設想。（圖由民眾提供）

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