台中酒客追伴唱妹被拒 威脅「愛不到就殺死妳」判拘役

台中地院認定榮男觸犯恐嚇罪，輕判拘役30日，宣告緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2025/07/22 15:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市榮姓男子於2023年到卡拉OK消費，認識在店內上班的伴唱小姐（伴唱妹）阿香，他追求阿香未果，又認為阿香與外號小馬的男子交往，遂到店內恐嚇「愛不到，就要殺死妳」，阿香畏懼不去上班，榮男又傳訊息威脅「妳再跟小馬連絡我會教訓你倆」，台中地方法院認定他觸犯恐嚇罪，判處拘役30日，可易科罰金，但考量他坦承犯行且和解，宣告緩刑2年。

判決書指出，57歲的榮男於2023年農曆過年前，到卡拉OK消費，因而結識女子阿香（化名），他追求未果，竟基於恐嚇危害安全及跟蹤騷擾他人的犯意，同年2月16日，飲酒後至卡拉OK店，要求與阿香交往，並恫稱如果「愛不到，就要殺死妳」，阿香心生畏懼，不到店內上班而迴避榮男。

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榮男見阿香沒上班，又懷疑阿香與綽號小馬的男子交往，同年3月6日起，接續傳送嘲弄、貶抑或恫嚇訊息，包括「妳再跟小馬連絡我會教訓你倆，不要懷疑」、「妳跟小馬串通起來搞我，要付出一點代價，老子不會善罷干休，吃裡扒外」等。

台中地院審理認為，榮男觸犯刑法的恐嚇危害安全罪，以及跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪，從一重的恐嚇危害安全罪處斷，且客觀上實不足引起一般同情，沒有應予憫恕之處，不適用刑法第59條的減刑規定，依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

法官還強調，考量榮男無前科，因一時失慮而觸法，犯後已坦承犯行且與阿香和解，無再犯之虞，宣告緩刑2年，可上訴。

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