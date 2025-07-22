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    不滿警員解釋黃線停車規定 飲料店員嗆警「有牌流氓」被逮

    郝姓飲料店男店員因不滿警方解釋黃線停車規定，竟當街怒嗆執勤警員「有牌流氓」。（記者鄭景議翻攝）

    郝姓飲料店男店員因不滿警方解釋黃線停車規定，竟當街怒嗆執勤警員「有牌流氓」。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/22 15:09

    〔記者鄭景議／台北報導〕北市警大安分局安和路派出所員警，20日下午在通化街取締交通違規勤務時，一名郝姓飲料店男店員因不滿警方解釋黃線停車規定，竟當街怒嗆執勤警員「有牌流氓」。警方認其發言已涉及公然侮辱，將其當場逮捕並帶返派出所偵辦。

    大安分局指出，當時員警正在通化街取締違規停車，郝男突然上前詢問黃線何時可停車。警方說明，一般晚間8時至翌日上午7時，黃線可停車，但如有牌面標示，則以標示為準。

    郝男聽聞後，認為警方說法與他在網路上查詢到的資訊不符，當場質疑執法標準，更認為警方有義務解釋清楚，語氣越發激動。執勤的安和派出所劉姓警員僅回應：「開單的車與你無關，請你離開。」未料郝男隨即爆氣，以「有牌流氓」等語大聲辱罵。

    警方認定其言論構成對公務人員的公然侮辱，隨即告知權利，依現行犯身分將郝男帶回派出所進一步偵辦。

    大安分局強調，警方依法執勤，若民眾對執法內容有疑慮，可理性提出或循合法管道申訴，但不得以言語羞辱、干擾執勤。針對妨害公務與侮辱行為，警方將依法究辦，絕不寬貸。

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