苗縣3消防隊員世界警消運動會奪6金1銀

苗栗縣3消防隊員參加世界警消運動會奪6金1銀，另1隊員參加苗栗縣長盃全國健美健身錦標賽獲得雙料銀牌，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚，大讚是苗栗之光。（記者張勳騰攝）

2025/07/22 13:33

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧參加今年在美國舉辦的世界警察消防運動會，共奪得6金1銀殊榮，另隊員温欣凱參加苗栗縣長盃全國健美健身錦標賽獲得雙料銀牌；縣長鍾東錦今（22）日表揚獲獎人員，其中許顥瀚連續4年奪得金牌，更屬難得；鍾東錦讚許4人為自己和苗栗爭光，期待他們明年再接再厲，繼續為台灣爭光。

許顥瀚國小時開始練柔道，為提升實力，20年來征戰逾百場，累積不少比賽經驗，他此次奪得柔術兩面金牌；陳震廷則獲得66KG量級握推及健力雙金，還雙雙破大會紀錄；黃雅慧從國小開始桌球，一直打到大學，尚未擔任消防隊員前是合作金庫的桌球職業選手，實力雄厚，這次她獲得桌球女子單人及女子雙人金牌，以及男女混雙銀牌，表現亮眼。鍾東錦今天頒獎表揚，並致贈獎勵金，選手們還回贈桌球拍、T恤、帽子等比賽紀念品給鍾東錦，感謝鍾對消防工作的支持。

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鍾東錦表示，竹南消防分隊員許顥瀚已連續4年奪得該項比賽金牌，期許他明年再接再厲；銅鑼分隊的陳震廷則是破兩項大會紀錄，也很難得；另外黃雅慧從小就投入桌球運動，勤練不輟，獲得二金一銀，實至名歸；還有温欣凱在參賽人數眾多的健美比賽獲獎，他們的努力都為自己爭光、為苗栗爭光，是台灣的榮耀。

苗縣府消防局長匡夢麟指出，不論是消防員還是運動員，都需要有強壯的身體以及堅韌的毅力，才能一次次突破逆境，克服萬難。4名隊員在兼顧工作與訓練之餘，仍積極鍛鍊自身體能、技巧，透過平時的努力不懈與經驗累積，才能在賽場上拔得頭籌，大家都為他們感到驕傲，與有榮焉。

苗栗縣消防隊員温欣凱（左起）、許顥瀚、陳震廷、黃雅慧參加體育競賽，共奪6金3銀殊榮。（記者張勳騰攝）

奪得世界警察消防運動會女子桌球比賽2金1銀殊榮的消防隊員黃雅慧（左），回贈桌球拍給縣長鍾東錦（中）。（記者張勳騰攝）

苗栗縣3消防隊員參加世界警消運動會奪6金1銀，另1隊員參加苗栗縣長盃全國健美健身錦標賽獲得雙料銀牌，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚，大讚是苗栗之光。（記者張勳騰攝）

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