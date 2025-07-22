未靠右行駛害騎士骨折 拖吊車公司、駕駛連帶賠償218萬

張女駕駛的拖吊車行經基隆市七堵區實踐路一處未劃設分向線路段，撞上對向林男的機車，法院判張女與日友公司須連帶賠償林男218萬餘元。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/22 14:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子3年前騎車在七堵區實踐路一處彎道，與張女駕駛的拖吊車發生碰撞，致林左腿脛骨粉碎性骨折等傷，林提告求償，張女被依過失傷害罪輕拘役50天，可易科5萬元罰金；民事部分，基隆地院認定，張女行經未劃設分向線道路，未靠右行駛是肇事主因，判張女與日友公司須連帶賠償林男不能工作、勞動能力減損等損失合計台幣218萬餘元。

林男主張，張女2022年4月23日下午1時許，駕駛拖吊車，沿著基隆市實踐路253巷往汐止方向行駛，在實踐路253巷17之1號前一處未劃設分向線的彎道，未靠右行駛，駛入對向車道，迎面撞上他的機車，害他人車倒地，受有左側近端脛骨粉碎性骨折、左下肢套狀撕脫傷等傷，刑事部分，法院日前已依過失傷害判處張女拘役50天，得易科5萬元罰金。

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林男因此主張，日友汽車公司僱用張女，應連帶負損害賠償責任，請求張女與日友公司，應連帶賠償他包括勞動能力減損、不能工作、醫藥費、精神慰撫金等合計271萬餘元。

法官認為，張女行經未劃設分向線的道路，未靠右行駛，使林男騎車時，閃避不及發生碰撞，過失明確，張女也坦承犯行，因雙方就賠償金額無法達成共識，未能達成調解，審酌林男所受勞動力減損等損害，判張女與日友公司須連帶賠償林男218萬餘元。

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