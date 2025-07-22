遲到8分鐘還要求閃人孔蓋？ 婦不滿小黃拒載飆罵「三流司機去死啦」挨告

婦人與運將在車上爆發口角。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/07/22 14:21

〔記者許國楨／台中報導〕「三流司機！去死啦！爛死了！」台中市一名婦人因遲到搭小黃遭拒載，當場在車內飆罵運將，氣到猛拍椅背大罵結果挨告，小黃運將不甘受辱，憤而提告妨害名譽與恐嚇，警方已正式受理，後續將通知婦人到案說明。

第二分局今天說明案情指出，事件發生在20日下午2點43分，地點是台中市北區博館二街，當時69歲張姓婦人透過叫車平台預約小黃，卻以上廁所為由遲到約8分鐘才現身，44歲劉姓計程車司機因時間緊湊、還有其他接單行程，便依規定婉拒載送，建議她另叫其他車。

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沒想到張婦情緒大爆發，不僅堅持上車，還要求劉「閃人孔蓋」，理由是「我腰受傷」，雙方言語火花瞬間點燃，張婦疑因被拒感到不滿，開始猛拍椅背，怒罵「三流司機去死！」、還跳針式的連續狂飆「爛死了！」等激烈字眼，讓劉男氣得臉發青。

而這段車內飆罵過程甚至被上傳社群平台，引發網友熱議，有人挺司機認為該拒載就拒載，也有人覺得婦人反應太激烈，警方表示，當天接獲報案趕往時，現場已無明顯衝突，劉男向員警表示，因尚有其他車班，後續再至派出所提出告訴，而劉男當晚就到文正派出所提告，指控張婦恐嚇及妨害名譽。

警方表示，該案已依規定受理，後續將通知當事人到案說明，並依法移送偵辦，呼籲民眾遇有消費糾紛應理性溝通，避免衝突升級至司法途徑，同時提醒計程車駕駛與乘客雙方皆應遵守約定時間，互相尊重，才能營造良好乘車環境。

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